Cum a apărut Sofia, fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, în curtea de la țară a părinților ei. „Surpriză!”

Unica.ro

Cine este, de fapt, Marian Grozavu, de la Insula Iubirii sezonul 9. E divorțat, are foarte mulți bani și a mers la emisiune să-și testeze relația cu iubita lui, Bianca. „Te-am văzut băiețel cumințel. Am zis că e corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: «Mamă, ce am prins!»”. Ce a ieșit acum la iveală despre el