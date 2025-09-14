Ieri, 13 septembrie, a avut loc nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. După ce în iunie au făcut cununia civilă, Ivona și Vlad Gabura s-au căsătorit religios, evenimentul fiind unul plin de tradiții, obiceiuri și voie bună. La biserică, mirii au fost cununați religios, aproape de ei fiind nașii, familia, dar și prietenii apropiați. Zâmbetele nu le-au lipsit de pe chip în ziua fericită.

Rodica și Mugur Mihăescu, emoționați la nunta fiicei

Cei care au trăit sentimente puternice au fost părinții miresei. Rodica și Mugur Mihăescu au trăit emoții intense chiar de la începutul evenimentului. Acasă, aceștia au organizat tradițiile cu mai mulți lăutari, trupa lui Axinte, nașa i-a rupt turta pe cap miresei și toți au dansat.

O cântăreață i-a cântat miresei și mamei sale, care s-au emoționat. Rodica Mihăescu a apărut lăcrimând la versurile despre fiica Ivona. S-au luat în brațe, fericite de momentul pe care îl trăiesc.

Rodica e o prezență discretă în showbiz, extrem de rar a apărut alături de soțul celebru. La nunta fiicei a impresionat cu apariția ei, a îmbrăcat o rochie foarte elegantă, strălucitoare. S-a asortat cu Mugur Mihăescu, care a îmbrăcat un costum elegant, cămașă albă, cu cravată în nuanța rochiei soției.

Rodica și Mugur Mihăescu, mariaj de peste 20 de ani

Mugur Mihăescu și-a cunoscut soția în liceu, iar câțiva ani mai târziu au decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească. „Eram colegi de liceu. E mai mică decât mine cu 2 ani. Întâmplător, am dat la aceeași facultate. Ne știam din liceu, ne cunoșteam atât de bine. Mă surprinde și acum într-un mod plăcut.

Știam ce ne poate capul unul altuia, după ani în care am interacționat unul cu altul și am frecventat aceleași cercuri. Am zis hai să încercăm”, a povestit actorul de la „Vacanța mare” în cadrul unui interviu mai vechi.

Mugur Mihăescu a avut mare succes în carieră, însă norocul nu l-a ocolit nici când a venit vorba despre dragoste. El are o familie frumoasă, unită și se mândrește cu soția și fiica sa.

„Nu aș fi crezut niciodată că va fi ceva între noi, dar s-a produs imposibilul. Iar căsătoria a fost o continuare fericită”, spunea Mugur Mihăescu.

Rodica Mihăescu are acum 56 de ani și e profesoară de informatică.

Charlie Kirk, omagiat de solistul Coldplay în timpul unui concert la Londra: „Trimiteți iubire familiei lui”
Arheologii au descoperit un mormânt de copil dac la Ocnița - Buridava. „Este depus într-o groapă săpată în stâncă”
Știri România 13:00
Arheologii au descoperit un mormânt de copil dac la Ocnița – Buridava. „Este depus într-o groapă săpată în stâncă”
România bate noi recorduri la grâu în 2025, dar importurile de produse din cereale ating 1 miliard de euro
Știri România 11:22
România bate noi recorduri la grâu în 2025, dar importurile de produse din cereale ating 1 miliard de euro
Monden

Diseară, la Asia Express 2025, concurenții pornesc într-o cursă cu drezina. Au loc surprize în clasament și incidente neașteptate
Stiri Mondene 12:31
Diseară, la Asia Express 2025, concurenții pornesc într-o cursă cu drezina. Au loc surprize în clasament și incidente neașteptate
Imagini înainte și după cu apartamentul pe care Calina Dumitrescu l-ar fi distrus. Proprietara rupe tăcerea: „O pune pe mama ei sa se ocupe de mizeria pe care ea o face”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:33
Imagini înainte și după cu apartamentul pe care Calina Dumitrescu l-ar fi distrus. Proprietara rupe tăcerea: „O pune pe mama ei sa se ocupe de mizeria pe care ea o face”
Politic

Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Politică 09:18
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Ministrul Economiei o contrazice pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului și spune că nu s-a discutat despre plafonarea prețurilor în coaliție
Politică 13 sept.
Ministrul Economiei o contrazice pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului și spune că nu s-a discutat despre plafonarea prețurilor în coaliție
