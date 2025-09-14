Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. Ivona s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura

În 2023, fiica lui Mugur Mihăescu s-a logodit cu Vlad, iubitul ei, în Marea Britanie, acolo unde erau stabiliți. „Logodită în orașul în care a început totul”, a scris Ivona, pe Instagram. Timpul a trecut rapid, iar în iunie 2025, cei doi s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc în aer liber, în fața unei clădiri cu arhitectură istorică, înconjurată de vegetație luxuriantă și luminată de un soare blând de vară.

Nunta fiicei lui Mugur Mihăescu

Acum, în septembrie, îndrăgostiții au decis să facă pasul următor și s-au căsătorit religios. Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, și Vlad Gabura și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu pe 13 septembrie, eveniment care a început de dimineață.

Atât la casa miresei, cât și la casa mirelui au fost respectate mai multe tradiții. El a fost însoțit de lăutari și de prieteni, care l-au aranjat pentru eveniment, iar mireasa Ivona a impresionat cu rochia ei de prințesă, cu cristale.

Axinte și trupa lui i-au cântat mai multe melodii, iar nașa i-a rupt turta pe cap așa cum e obiceiul. Momente emoționante au avut loc când Ivona și-a strâns mama în brațe, care era vizibil emoționată. De partea cealaltă era Mugur Mihăescu, voios pentru fiica lui.

Ulterior, la biserică, mirii au fost cununați religios, aproape de ei fiind nașii, familia, dar și prietenii apropiați. Zâmbetele nu le-au lipsit de pe chip în ziua fericită, după cum se poate vedea în pozele din galeria foto.

După slujbă, mirii au urcat într-o mașină de epocă, au mers spre o locație specială unde au realizat pozele de nuntă. Mai târziu, ei și-au așteptat invitații la petrecere.

Ce spunea Mugur Mihăescu despre Vlad, care i-a devenit ginere

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mugur Mihăescu a recunoscut cât de bine se înțelegea cu iubitul fiicei sale, care acum i-a devenit ginere. „Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră.

Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare. Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie.

Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”, spunea el în 2023.

