Cum a fost cerută Antonia în căsătorie. „A lăcrimat. Credea că suntem acolo să facem doar un podcast”

„A venit pandemia și n-am putut să o cer, am vrut prima oară să o cer când am inaugurat casa și erau toți prietenii noștri, dar eu am plecat între timp la Asia Express, dar când m-am întors a venit pandemia.

După care am început să muncesc foarte mult, am scos proiectul de trapanele…”, a spus Alex Velea la Antena Stars.

„Am avut grijă să duc până la cap toată treaba și am vrut să o surprind. (…) Nu se aștepta, s-a emoționat și ea, a lăcrimat, amândoi am fost emoționați, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am jurat iubire veșnică”, a mai spus el la Xtra Night Show.

„A fost o reală surpriză, aș fi vrut să-i zic mai multe cuvinte, dar m-am emoționat. Ea nu crede, ea credea că suntem acolo să facem doar un podcast”, a mai spus Alex Velea.

Citeşte şi:

Povestea unui medic român în Italia: „Dacă m-aș muta înapoi în țară, aș avea satisfacția că lucrez pentru ai mei”

Libertatea relatează de la parada Gay Pride din Budapesta: „Este un protest împotriva propagandei homofobe în stilul lui Putin”

Salvăm România la mall în weekend. Din operele alese ale lui Dan Barna

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a părăsit România după scandalul cu Reghe. Anunțul impresarei despre soțul ei

Playtech.ro BOMBA SERII Simona Halep s-a măritat în mare secret. Primele imagini de la nuntă

Observatornews.ro Doi ciobani au fost atacaţi de urs în Harghita. Unul dintre ei este căutat, după ce a fugit spre pădure cu animalul după el

HOROSCOP Horoscop 24 iulie 2021. Peștii sunt în elementul lor astăzi și de aceea le va fi mai ușor să-și mențină echilibrul

Știrileprotv.ro „N-am plătit sejurul ca să mă scoţi tu afară din apă!”. Salvamarii duc lupte grele cu turiștii care ignoră steagul roșu

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE (Publicitate) Laptopurile ASUS: OLED este sinonim cu stilul