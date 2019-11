De Andreea Romaniuc Archip,

Sofia Vicoveanca, 78 de ani, a avut o copilărie grea, tatăl ei fiind prizonier foarte mulți ani la ruși. De mică, artista s-a implicat în treburile gospodărești, fiind de un real ajutor pentru mama și frații ei. Ca timpul să îi treacă mai ușor, cânta în timp ce lucra, reușind să îmbine utilul cu plăcutul. „O mătușă m-a descoperit, eram la țară. Mergeam la câmp și dădeam drumul glasului. Aveam 16 ani, eram bună de muncă. La țară, copiii încep mai repede munca. Mătușa mi-a zis: „Nu trebuie să mănânci pâine de la coada sapei! Pleci în lume, dar să nu mă faci de râs!” Cred că nu am făcut-o de râs.

Sofia Vicoveanca

La început, mama mea a fost supărată, a venit tatăl din prizonierat, am început viața de la zero și am plecat în lume la o altă mătușă care a avut grijă de mine la Suceava. Am început să cânt și am adus cântecul de acasă care nu era știut aici. Dumnezeu mi-a dat să fiu selectivă, nimeni ca mine și nici eu ca alții”, a povestit, pentru Libertatea, Sofia Vicoveanca despre traseul său artistic.

“Cânt pe bune, cât mă mai ține glasul”

Cântăreața de muzică populară ne-a povestit cum își alege repertoriul: „Cânt nu ce se poartă, mai mult m-aș regăsi în cântecul doinit, mai tragic, dar e atâta amar în lume, încât nu pot să aduc în plus. Omul vine la spectacol ca să uite puțin din necaz, și merg și pe veselie. Tot timpul am căutat să aduc lucruri noi, neștiute. Eu cânt pe bune, cât mă mai ține glasul”.

Sofia Vicoveanca este foarte atentă să își protejeze corzile vocale, astfel încât să cânte impecabil când urcă pe scenă. Observând unele efecte neplăcute, artista a scos din alimentație anumite ingrediente. Așa că pe lângă pauzele vocale recomandate, artista are grijă și la alte aspecte.

„Beau apă plată, am scos tot ce e cu acid. Eu nu pot mânca primăvara ceapă verde cu caș, ceapa îmi distruge glasul, și nici ciorbă de fasole cu ceapă strivită nu pot mânca. Dar ceapa o folosesc călită, în salată pun, dar nu multă. Nu mănânc nuci, migdale, însă trăiesc așa de bine fără ele. Știu ce îmi trebuie și ce nu”, a adăugat Sofia Vicoveanca.

Foto: Sorin Cioponea

