După slujbă, artista, soțul ei și copiii s-au fotografiat. Fiecare cu câte o candelă în mână. „Hristos a înviat”, a scris Andra în dreptul fotografiei.

Recent, Cătălin Măruță a oferit detalii despre relația sa cu Andra. Prezentatorul de televiziune a ținut să menționeze că el și cântăreața au pornit de la zero ca să ajungă unde sunt astăzi.

„Şi eu şi Andra am plecat de la 0. Andra este o persoană care a plecat de la Câmpia Turzii cu tatăl ei, ca să reuşească în muzică, visul ei fiind să devină artistă. Şi a muncit foarte mult pentru asta, iar când munceşti foarte mult pentru lucrurile pe care le obţii, nu mai ai senzaţia că ţi se cuvine. Devine totul o normalitate. Eu am plecat de la Târgu Jiu, am venit la facultate în Bucureşti, am făcut radio, apoi am vrut televiziune, am muncit foarte mult. Şi eu şi Andra muncim foarte mult pentru a ajunge aici. Şi atunci, nu ţi se mai pare că eşti vedetă. Asta ne şi ţine foarte strânşi”, a declarat Cătălin Măruță, potrivit okmagazine.ro.

