Concurenta de la ”Bravo, ai stil” este foarte fericită alături de partenerul ei de viață, însă relația lor nu a fost întotdeauna lapte și miere. Nicoleta Nucă a recunoscut că de-a lungul anilor au mai întâmpinat și probleme, însă au reușit de fiecare dată să treacă cu bine peste ele, astfel încât relația lor să nu fie afectată.

Într-un interviu, cântăreața a povestit cum s-a înfiripat povestea lor de dragoste. Nicoleta Nucă și Ursache au trecut prin multe împreună și recunoaște că pandemia a fost o mare provocare pentru relația lor.

”Ne-am cunoscut la ziua de naștere a unei colege de breaslă, era prietenă comună, și suntem împreună de patru ani. Cred că mi-am dat seama că el este bărbatul cu care doresc să îmi petrec viața pentru că am crescut împreună foarte frumos în acești ani, ne-am maturizat, am trecut prin multe situații, în special negative. În astfel de contexte, mai puțin fericite, îți dai seama dacă bărbatul de lângă tine este persoana potrivită. A fost alături de mine tot timpul, am găsit împreună cele mai bune soluții și am rezolvat orice provocare apărută. Până și pandemia a fost o mare provocare”, a declarat vedeta pentru VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Nicoleta Nucă: ”Am stat împreună în casă 24 din 24 de ore”

Pandemia a venit și cu multe destrămări de cupluri, însă Nicoleta Nucă și Alex Ursache au rezistat împreună. Artista a dezvăluit că amândoi au caractere foarte puternice și sunt încăpățânați, însă secretul relației lor este echilibrul și compromisurile pe care le fac pentru ca totul să funcționeze în armonie.

”Mulți au decis în această perioadă să o ia pe drumuri separate, dar noi ne-am înțeles foarte bine, am stat împreună în casă 24 din 24 de ore. Suntem amândoi temperamentali, caractere foarte puternice, încăpățânați, dar am învățat în timp când să cedăm, am găsit un echilibru și știm când să facem compromisuri, pentru că o relație funcțională este și despre asta, când să faci un compromis”, a mai spus Nicoleta Nucă pentru sursa mai sus menționată.

Citeşte şi:

Marisa Paloma a dezvăluit sexul bebelușului. Când va naște fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”

Kylie Jenner este însărcinată a doua oară. Primele imagini cu burtica de gravidă

Nicole Cherry, declarații neașteptate despre despărțirea de tatăl copilului ei. „O să fiu la fel de fericită”

PARTENERI - GSP.RO Orașul celor 1.000 de statui: „Și în România e corupție, dar aici e mai rău!”

Playtech.ro Vedeta din România care va face muncă în folosul comunității: 'Mătur și străzile, nu mi-e rușine!'

Observatornews.ro Milionar român îşi acuză iubita, o fostă Miss, că l-a otrăvit cu mercur. În urma relaţiei femeia s-a ales cu bunuri în valoare de două milioane de euro, dar şi vacanţe de lux

HOROSCOP Horoscop 8 septembrie 2021. Fecioarele au nevoie de ajutorul unor prieteni buni pentru a clarifica o problemă

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Andreea și Emilian s-au căsătorit la prima vedere. Ce reacții au avut când s-au văzut

Telekomsport VIDEO! Ce a făcut această tânără în faţa camerelor. Atenţie, imagini controversate

PUBLICITATE Lensa dă startul programului RABLA LA OCHELARI de vedere 2021