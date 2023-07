Rona Hartner a captivat prin interpretarea sa remarcabilă din filmul „Gadjo Dilo” și și-a câștigat reputația de cântăreață talentată, cu spectacole impresionante ce au avut loc în Paris și care s-au bucurat de succes. Presa internațională o numește „frumoasa tornadă brună”, în timp ce în România trezea în urmă cu aproape două decenii interesul jurnaliștilor cu scandalul „primului sex-gate autohton”. Din 2010, deține cetățenie franceză, fiind considerată una dintre personalitățile marcante ale Frantei; este, de altfel, inclusă în dicționarul „200 de străini care au construit Franța”.

Rona Hartner, actriță de film, cântăreață, compozitoare, este invitata Biancăi Drăgușanu, la „Detectorul de minciuni”, emisiune difuzată duminică, de la ora 14:00, la Kanal D2.

„Sunt încântată că m-ai invitat și provocat la această emisiune!”, îi mărturisește Rona Hartner Biancăi Drăgușanu.

În vârstă de 50 de ani, artista, actualmente stabilită în Franța, a oferit detalii impresionante despre viața personală. Dacă s-ar întoarce definitiv în România sau nu, a spus chiar vedeta.

„Sunt un pic «împărțită», ca să zic așa. Am fix 25 de ani de România, cu 25 de ani de Franța. Parcă sunt tentată să o aduc pe fata mea și în România, să simtă experiența asta de la noi. Mai avem încă ceva așa, unic. Dar, în același timp, eu am echilibrul meu, în Franța. Am foarte mult timp pentru partea creativă, acolo scriu piesele, acolo pictez, fac ceramică. În România, doar fug de colo-colo, stau în trafic; nu apuc în România să creez cât o fac în Franța”, dezvăluie artista.

Mai mult decât atât, aceasta a povestit cum decurge un moment creativ în viața sa.

„Mă pun pe nisip, pe Coasta de Azur, cu computerașul în brațe, sub soare, cu câinele și un mic aperol spritz, discret, și scriu… cu priveliștea înspre mare. Mai intru în apă, mă mai întorc la computer…”, mărturisește, în stilu-i caracteristic, Rona Hartner.

Rona Hartner oferă detalii neașteptate și în privința unui film în care și-ar fi dorit să joace.

„«Frida Kahlo» este filmul… Eu am participat la casting și m-am «bătut» cu Salma Hayek și Madonna ca să joc în acest film. (…) Pentru că Salma Hayek a produs filmul, cum era să joc eu în locul ei?”, a dezvăluit Rona Hartner.

Rona Hartner a trecut prin momente de coșmar în cariera sa

Rona Hartner și-a luat inima în dinți și a mărturisit că de-a lungul carierei sale a întâmpinat și momente care au marcat-o. Actrița își dorește să lanseze o carte în care să vorbească despre experiența sa.

Uneori, Rona Hartner a simțit frumusețea ca pe o corvoadă, pentru că a ajuns în situații neplăcute de multe ori. Mulți bărbați au curtat-o și de multe ori aceștia deveneau prea insistenți, chiar și atunci când îi refuza. Actrița consideră că părea un trofeu și toți și-o doreau să o aibă datorită frumuseții sale.

Rona Hartner a mărturisit că de-a lungul carierei sale a avut momente care au marcat-o. Actrița a povestit că a fost hărțuită de regizori și chiar agresată de unul dintre aceștia. Ea își dorește să scrie o carte, unde să povestească experiențele traumatizante prin care a trecut.

„Da, am fost hărțuită de diferiți regizori, am fost și agresată de un regizor, vreau să scriu și o carte despre lucrurile acestea. Nu ca să mă victimizez, ci ca să arăt care a fost drumul spre iertare. Raportul pe care îl am eu cu violența e ca și cum o mașină cu care mergi liniștit este lovită brusc în trafic. Cred că este important ca atunci când avem o problemă de genul acesta să învățăm să iertăm.”

