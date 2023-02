Pe Instagram, Ana Pîrvulescu a primit un mesaj din partea unui bărbat, iar acesta îi spunea că fiica sa, Ania, este prea răsfățată. Sora Elenei Gheorghe a fost surprinsă să vadă că mesajul a venit din partea unui bărbat. Nicio mamă nu se simte confortabil atunci când copiii îi sunt criticați.

„Poate pe moment te supără ceva, mai ales dacă comentează la adresa copilului sau cine știe, e normal să te supere pe moment, așa e la orice mamă. Dar să știi că majoritatea oamenilor care fac asta sunt oameni fără ocupație, care niciodată nu se vor privi pe ei în oglindă, tot timpul se vor uita în ograda celuilalt.

Adică sunt genul de oameni care probabil nu au serviciu, care poate că și-ar dori să aibă ce ai tu și din alte motive nu reușesc asta, așa că îți caută nod în papură. Lăsând la o parte orice lucru, eu îi compătimesc și nu pot să spun că am ceva cu ei. Mă supăr așa doar pe moment”, a mărturisit Ana Pîrvulescu, pentru WOWbiz.ro.

„Țin cont de părerea oamenilor, dar de părerea unor specialiști”

Soția fotbalistului Paul Pîrvulescu ține cont de părea persoanelor avizate atunci când este cazul. Ana este deranjată de faptul că oamenii își dau cu părerea despre ce văd pe internet fără să știe, de fapt, cum este situația în realitate.

„Referitor și la mesajele pe care le-am primit despre Ania, am stat mult timp să mă gândesc dacă să îi răspund sau nu. Am văzut că de-a lungul timpului mi-a mai scris și nu erau mesaje răutăcioase. Era bărbat și m-am gândit că era și mai și.

Poate o mamă să mai zici că își dă cu părerea, dar nici ea nu are voie să își dea cu părerea despre alt copil decât al ei. Nu e nici profesoara Aniei, că eu sunt genul de persoană care mereu întreabă și când merg la grădiniță întreb dacă totul este ok, dacă trebuie să mai lucrăm. Țin cont de părerea oamenilor, dar de părerea unor specialiști care îmi cunosc copilul cu adevărat, nu că l-au văzut pe Instagram.

În special pe oamenii aceștia îi compătimesc pentru că sunt niște oameni care nu prea au o ocupație, sunt nefericiți și atunci își găsesc și ei tot felul de activități”, a mai explicat Ana Pîrvulescu

Cu ce se ocupă Ana Pîrvulescu

Soția fotbalistului Paul Pîrvulescu are un magazin online, unde vinde haine și încălțăminte. Ana a lansat și colecții pentru copii și este foarte fericită cu afacerea pe care a reușit să o întemeieze singură. De asemenea, ea este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește aproape orice cu cei care o urmăresc.

„Cred că a devenit un mod de viață online-ul ăsta și cred că nu numai la mine, la majoritatea oamenilor care trăiesc în felul ăsta. Să știi că am devenit așa o supersociabilă cu cei din comunitatea mea pentru că sunt genul de om care, dacă acum sunt aici la eveniment, postez de aici, mai târziu fac alte postări, să vadă lumea ce gătesc, nu doar ce mănânc, să vadă lumea că am scăpat cofragul de ouă pe jos, că asta sunt eu, două mâini stângi. Îmi place lucrul ăsta. Mi se pare că mă și reprezintă și nu sunt stresată deloc să mă filmez, nu am nicio problemă, spun ce simt. Sunt sinceră și cred că datorită acestui fapt îi simt pe cei din comunitate foarte aproape și simt că am un public mișto, fără hateri și așa mai departe”, declara recent Ana Pîrvulescu pentru ego.ro.

