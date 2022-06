În spatele acestei imagini este vorba, de fapt, de un act caritabil pe care Ion Țiriac l-a făcut. Codin Maticiuc a inițiat o campanie de strângere de fonduri prin SMS, iar miliardarul a spus că va dubla suma strânsă în urma donațiilor. Pentru a atrage atenția asupra acestei campanii, actorul a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu Ion Țiriac îmbrăcat în haine sărăcăcioase și cerșind.

Fostul jucător de tenis este protagonistul campaniei „Falimentează-l pe Ion Țiriac”, iar scopul este de a strânge bani și a renova spitalele publice din România. Codin Maticiuc a povestit într-o postare pe Facebook cum a luat naștere această campanie, dar și cum a reacționat Ion Țiriac atunci când a văzut imaginea cu el transformat în cerșetor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Un domn foarte mișto

Știți de campania de ieri, pe scurt Ion Țiriac și a sa fundație a decis să dubleze toată suma pe care Fundatia Metropolis o strânge prin sms luna iunie.

De ce a decis el asta? Pentru că e genul care te ajută dacă te ajuți, dacă muncești, dacă tragi. Pentru că toată caritatea pe care a făcut-o el a fost cu banii lui și maxim câțiva prieteni care i s-au alăturat și apreciază o organizație care face fund raising.

A cui a fost idea? A fiului său cel mare Ion Alexandru Țiriac aka Ion Ion. Cu el am mai făcut lucruri, mai donase și personal și prin fundația lor dar acum a venit cu acest mecanism care îi și expunea public. Până acum discreția fusese condiția lor, nici astăzi nu vad pot spune cât au mai donat doar ca au mai făcut-o.

„Domnul Ion Țiriac a răspuns și el fără ezitare”

Cine a luat ideea și făcut din ea o nesimțire? Eu, bineînțeles. Am luat mecanismul propus de Ion și i-am propus campania „falimentați-l pe Țiriac”. A fost de-acord pe loc. Apoi pentru că îi luasem deja acest deget i-am trimis poza cu tatăl lui îmbrăcat ca un homeless, ca să îi iau toată mâna pana la cot. A zis că își întreabă tatăl. Domnul Ion Țiriac a răspuns și el fără ezitare: „no problem”, fix așa a zis, am mesajul forwardat de Ion Ion, mă gândesc să îi dau print și să mi-l atârn prin casă.

Recomandări Răspuns dur al lui Cioloș după ce a fost acuzat că a plecat din USR cu mari datorii. Atac la Drulă și la Stelian Ion

Buuuuun, acum fetele mele de la marketing au zis să-l punem pe bietul om (bietul miliardar, în fine) și pe toate panourile pe care le avem noi în oraș. Am spus nu. Am spus ca nu vreau sa văd nicăieri aceasta poză fără explicația clară aferentă a gestului nobil pe care el îl face. Iar pe un panou în trafic rămâi cu poza, nu înțelegi despre ce era campania etc. De fapt asta a fost frica noastră, „oare oamenii vor înțelege această campanie?”. Ei bine, voi ați înțeles-o mai bine decât mă așteptam. Am priceput asta citind toate comentariile lăsate ieri, dar și mesajele private. Cel mai frumos mesaj a venit de la un domn: „Mulțumim Codin că ne oferi posibilitatea să investim alături de Țiriac. Câți au ocazia asta…” Acest domn a înțeles perfect tot ce mi-am dorit eu”, a scris Codin Matiuc pe una dintre rețelele de socializare.

GSP.RO Este oficial: cântăreața Shakira și Gerard Pique s-au despărțit. Mesajul transmis de cei doi

Playtech.ro Iulia Vântur a scăpat porumbelul despre Salman Khan. Ce i-a făcut actorul: „Are un cu totul alt bagaj” VIDEO EXCLUSIV

Observatornews.ro Românul care a cheltuit 80.000 de euro pentru a-şi construi o casă unică, de 100 mp. Întreţinerea costă cât pentru o garsonieră

HOROSCOP Horoscop 4 iunie 2022. Balanțele au ocazia de a intra în contact cu un prieten foarte bun, de la care te molipsesc cu idei bune

Știrileprotv.ro VIDEO. Imagini noi cu bătaia cu săbii și pistoale de la Bacău. Șapte scandalagii au fost identificați și duși la audieri

Orangesport.ro FOTO | Ce făcea Pique fără ca Shakira să ştie. Femeia care face dezvăluiri explozive: ”O să spun tot ce mi s-a întâmplat”

PUBLICITATE Află câți angajați români au beneficiat de abonamente MedLife în ultimii 5 ani

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru