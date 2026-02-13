Andra a început anul într-o formă de zile mari și nu trece neobservată. Artista, în vârstă de 39 de ani, a reușit să slăbească vizibil, iar noua ei siluetă a atras imediat atenția fanilor. Deși rezultatele sunt deja impresionante, cântăreața spune că nu a ajuns încă la obiectivul final.

Prezentă la filmările pentru „Românii au talent”, Andra a vorbit deschis despre procesul prin care trece și despre dorința de a mai da jos câteva kilograme. „Vreau să mai dau 6 kilograme jos, dar nu reușesc când sunt la filmări”, a mărturisit ea într-un clip publicat pe contul oficial de TikTok al emisiunii.

Secretul Andrei pentru menținerea siluetei

Întrebată cum reușește să se mențină în formă în această perioadă aglomerată, artista a dezvăluit că nu urmează diete drastice, ci aplică un truc simplu, pe care oricine îl poate pune în practică.

„Am mâncat mai puțin. Care e secretul? Că orice ai face, pui la loc instant, dar uite că mă mențin, doar pentru că nu mai mănânc între mese. La mese mănânc ce îmi place în perioada asta, când nu slăbesc. Când vreau să slăbesc, mănânc carne cu salată”, a explicat Andra.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Așadar, cheia stă în renunțarea la gustările nesănătoase dintre mese și într-un control mai atent al porțiilor. Fără restricții extreme, dar cu disciplină.

Andra are parte de sprijinul lui Cătălin Măruță

În spatele transformării sale se află și susținerea constantă a soțului ei, Cătălin Măruță. Prezentatorul TV i-a fost un adevărat sprijin.

„E cu chinuială pentru o fată care este pofticioasă (…). Și trăiesc în casă și cu un nutriționist, adică cu soțul meu. De când face podcasturi cu doctori, crede că este nutriționist (n.r. – râde). A citit și cartea Revoluția Glucozei și spune că trebuie să mâncăm salată înainte de masă. Dar, în același timp, el este omul care m-a ajutat cel mai mult să slăbesc. El e la fel de pofticios ca mine și, cu toate astea, se abține mai bine. Merge în pădure, face pași…”, a spus Andra în emisiunea „DesKiss Dimineața”, de la Kiss FM.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE