Celebrul bucătar nu a recurs la vreo operație de micșorare a stomacului, ci pur și simplu s-a ambiționat și a reușit să dea jos atâtea kilograme.

Timpul petrecut în bucătărie l-a făcut pe Cătălin Scărlătescu să câștige kilogram după kilogram, fiind nevoit să guste din preparatele sale. Ajunsese să cântărească 148 de kilograme.

Celebrul bucătar a decis însă că trebuie să facă o schimbare radicală în dieta sa, pentru a putea slăbi.

„Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferam un sandvici cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”, spune Cătălin Scărlătescu, potrivit Impact.

Celebrul chef a recunoscut acum și ce poreclă i-au pus colegii de breaslă din cauza greutății sale. Dezvăluirea a fost făcută în timpul emisiunii „America Express”, de la Antena 1, unde Cătălin Scărlătescu a participat alături de iubita sa, Doin Teodoru.

„Pe vremuri, lumea îmi zicea Marele Alb. Cum de ce? Păi eram gras ca un porc. De acolo vine Marele Alb. Nu știi ce e Marele Alb? Aveam 148 de kilograme și eram foarte gras”, a explicat Scărlătescu.

Ce prețuri are Cătălin Scărlătescu la restaurant

Deși e foarte ocupat cu proiectul de pe micul ecran, Cătălin Scărlătescu și-a făcut timp și are propriul restaurant aproape de centrul Bucureștiului. „XChef by Cătălin Scărlătescu” se numește acesta și oferă clienților o gamă largă de preparate.

Pe site-ul restaurantului sunt publicate și prețurile. Pentru o porție de paste carbonnara, clienții trebuie să plătească 67 de lei. Mai este disponibil încă un fel, cu trufe, la același preț.

În restaurantul lui Cătălin Scărlătescu se servește și diferite salate, printre care cea Caesar. Aceasta costă 58 de lei. Pentru o porție de sushi, clienții trebuie să plătească 50 de lei pentru 8 bucăți sau 38 de lei pentru șase bucăți.

În ceea ce privește porția de cartofi prăjiți, aceasta costă 46 de lei, iar legumele 46 de lei. Două feluri de desert sunt disponibile în restaurantul lui: Panna cotta by Rares Dinu costă 42 de lei, iar Tarta xchef by Rares Dinu tot 42 de lei.

