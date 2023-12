Richard Abou Zaki e îndrăgostit de bucătărie încă de când era copil. Gătește de la vârsta de 8 ani, când rămânea singur acasă pentru că mama lui lucra într-o fabrică. S-a născut la Piatra Neamț, dar a plecat în Italia la vârsta de 5 ani.

Și-a început cariera în calitate de chef de partie în celebrul restaurant Le Gavroche, primul restaurant cu 3 stele Michelin din Anglia. După un an și jumătate s-a întors în Italia, la Modena, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana, un restaurant cu trei stele Michelin clasat pe locul 1 pe lista celor mai bune 50 de restaurante din lume de două ori.

Richard Abou Zaki are 4 restaurante în Italia

După mai bine de 3 ani petrecuți aici și-a deschis propriul restaurant, Retroscena, care a primit o stea Michelin la numai 8 luni după inaugurare. Astfel, Richard a devenit unul dintre cei mai tineri chefi din Italia recompensat cu o stea Michelin. În prezent deține 4 restaurante în Italia, cel mai recent fiind inaugurat acum câteva zile.

„Toată viața mi-a plăcut să am provocări, asta m-a făcut mereu să mă dezvolt. Să fiu în juriu la «Chefi la Cuțite» este pentru mine o oportunitate extraordinară de a transmite pasiunea pe care eu o am pentru bucătărie și de a inspira oamenii pasionați de acest domeniu. (…)

Recomandări Ce și-a cumpărat Ciucă de 1 milion de euro?

Am pornit de la 5 angajați, acum coordonez o echipă de 45 și tot ce am realizat are la bază această bucurie de a face lucruri. Sper să deschid o ușă spre o nouă perspectivă asupra bucătăriei, o bucătărie dinamică și contemporană”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Richard Abou Zaki a fost concurent la „Chefi la cuțite”, sezon 11

În episodul 16 al sezonului 11 „Chefi la cuțite”, de pe 1 mai 2023, și-a făcut apariția Richard Abou Zaki. Despre tânărul în vârstă de 26 de ani s-a spus atunci că vine din Italia, că este chef de profesie și că este românul cu o stea Michelin.

În emisiunea de la Antena 1, în postura de concurent, Richard Abou Zaki a vorbit și despre parcursul lui.„Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni. Am plecat în Italia când aveam 5 ani, cu mama, iar de atunci a început tot parcursul meu. Eu am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea”, spunea acum câteva luni acesta, conform Click.

Recomandări INTERVIU Ciprian Mihali, despre manipulare înainte de alegeri: „Vedem periodic înflorind figura cuiva care ne vrea răul, fie el sorosist, globalist, musulman, evreu”

„Mama mea e româncă, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. (…) Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar”, a mai adăugat tânărul.

Ce a spus Richard Abou Zaki despre Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu

Înainte să fie jurizat de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, Richard Abou Zaki a vorbit despre cei trei chefi. „O să fie o plăcere să îi cunosc, sunt adevărate staruri în România și nu numai”, a zis el.

După ce a intrat în platou, el a fost lăudat pentru preparatele lui. Acum, din concurent la „Chefi la cuțite”, Richard Abou Zaki a ajuns jurat. În primăvara lui 2024, show-ul culinar va reveni la Antena 1 cu un nou sezon.

Urmărește-ne pe Google News