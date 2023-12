Odată cu refuzul de a mai filma pentru emisiunea „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au intrat în vizorul presei. Bontea e preocupat acum de proiectele sale online, la fel și Dumitrescu, iar Scărlătescu e în centrul atenției.

Celebrul bucătar a lansat de curând o carte online de rețete, pentru care a fost lăudat. Acum, după o perioadă intensă de muncă, el se pregătește pentru aproximativ trei săptămâni de relaxare. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru vor pleca din România, merg într-o vacanță în Asia.

„De sărbători mergem în Asia, plecăm de undeva din Singapore și Dumnezeu știe unde vom ajunge. Avem 3 săptămâni să ne relaxăm! Au trecut destul de multe luni de la ultima vacanță. Ultima a fost în iulie. Pentru 2024 îmi doresc să duc la bun sfârșit ce am început anul acesta și să mă distrez”, a mai spus Doina Teodoru pentru Playtech.

Doina Teodoru: „Plătește cine pune primul mâna pe portofel”

Întrebată cine plătește, în general, vacanțele, Doina Teodoru a explicat că ea și Cătălin Scărlătescu nu au banii la comun, dar nu pun jumătate, jumătate. „El este foarte comod și lasă toată organizarea pe umerii mei. Nu îi place să aleagă, să hotărască.

Stă 100 de ani până alege o locație și atunci, eu îmi pierd răbdarea și aleg eu unde mergem și ce facem. El decartează doar timpul lui lângă mine. Nu ne punem problema de bani, dacă punem jumate, jumate, un sfert sau trei sferturi. Pur și simplu ne hotărâm unde mergem. Banii noștri nu sunt la comun! Mai precis, plătește cine pune primul mâna pe portofel”, a declarat Doina Teodoru pentru sursa precizată mai sus.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu au planuri de nuntă

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu de mai bine de un an, dar nu se gândesc la căsătorie. Bucătarul nu i-a oferit inelul actriței și nici nu a dus-o în fața altarului, iar ea dă vina pe programul încărcat.

Doina Teodoru, după ce a cunoscut succesul în emisiunea „iUmor” de la Antena 1, a fost cooptată în mai multe proiecte, printre care și serialul „Camera 609”, noul serial de televiziune care a avut debutul în august, la Antena 1.

Întrebată de Cancan despre căsătorie, Doina Teodoru a oferit imediat un răspuns neașteptat. „Sunt măritată deja!”, a zis ea, făcând referire la personajul ei din serialul „Camera 609”. În viața reală spune că nu are timp de căsătorie, că are un program foarte încărcat. „Nu am când, tu nu vezi că sunt toată ziua la filmări, la evenimente, dau interviuri, când să mă mai mărit? Așteaptă, că te anunț eu, vreau eu să te anunț”, a încheiat actrița subiectul.

