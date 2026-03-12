Gabriela Cristea a reușit să îi surprindă pe mulți dintre cei care au criticat-o în trecut pentru kilogramele în plus. Vedeta a dezvăluit recent că a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme, iar transformarea ei este vizibilă cu ochiul liber. Chiar și așa, prezentatoarea spune că procesul nu s-a încheiat și că își dorește să continue schimbările începute.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Gabriela Cristea a vorbit deschis despre drumul parcurs până acum și despre eforturile pe care le face pentru a ajunge la silueta dorită.

Cum a reușit să slăbească

Vedeta a mărturisit că schimbările din viața ei au început în momentul în care a decis să se retragă din televiziune. Programul solicitant și ritmul alert al muncii au făcut ca, în trecut, să acumuleze kilograme în plus.

După această decizie importantă, Gabriela Cristea a avut mai mult timp pentru ea însăși și pentru a-și reorganiza stilul de viață. Astfel, a început un proces complex de transformare, care a dus la rezultatele impresionante de astăzi.

Prezentatoarea a explicat că nu a apelat la soluții rapide sau intervenții chirurgicale, așa cum s-a speculat în spațiul public. „Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea.

Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva.

Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați. Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști”, a spus Gabriela Cristea.

Zvonurile despre operație, demontate

Gabriela Cristea a ținut să clarifice zvonurile apărute în mediul online, potrivit cărora ar fi slăbit cu ajutorul unei operații.

Vedeta a spus că rezultatele au fost obținute printr-un proces atent, în care sunt implicați mai mulți specialiști. Ea a subliniat că transformarea nu se face peste noapte și că este nevoie de disciplină, răbdare și de un plan adaptat fiecărei persoane.

Prezentatoarea a avut și un mesaj pentru cei care își doresc să slăbească, dar aleg să urmeze diete găsite pe internet. Gabriela Cristea îi sfătuiește pe oameni să apeleze la specialiști și să evite recomandările generale din mediul online. Fiecare organism este diferit, iar un plan alimentar eficient trebuie adaptat nevoilor individuale.

