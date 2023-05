În ultimii ani, Julia Chelaru a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Vedeta a slăbit 6 kilograme în ultima perioadă, iar schimbarea a fost observată de fani. Artista a dezvăluit în cadrul unui interviu care este dieta care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus.

Julia Chelaru primește mâncare la plic și o prepară singură. Înlocuiește mesele cu shake-uri proteice și supe, astfel că este în deficit caloric și scapă de kilogramele nedorite.

„Țin o dietă cunoscută în toată lumea, cu mâncare pe care o primesc la plic și mi-o prepar singură. Deocamdată am slăbit 6 kilograme cu nupo și este foarte simplu”, a mărturisit Julia Chelaru pentru Click!.

După ce a reușit să slăbească atât cât și-a dorit. Cântăreața și-a făcut mai multe fotografii în costum de baie și a încărcat imaginile pe rețelele de socializare, acolo unde a primit multe complimente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Julia Chelaru călătorește încontinuu de la începutul anului

Recomandări Fenomenul manipulării copiilor pe net. „Nepoatele mele fotomodele! Produceți poze”. Cum aborda fondatorul Forever Young minore pe site-ul pentru copii Clopoțel.ro

De când a început anul, Julia Chelaru a bifat mai multe vacanțe. Ea a fost în februarie în Panama, în luna aprilie a fost în Franța, astăzi a plecat la Napoli, iar pentru luna iunie are deja programată o vacanță cu mama ei în Barcelona.

„Am fost într-o superbă vacanță în Panama, am fost apoi pe Coasta de Azur, la Nisa, Monaco, Cannes. Luni plec în Napoli. Eu sunt cu plecările, cu vacanțele, îmbin utilul cu plăcutul, cu cântările, cu ieșirile.

În Panama am fost invitați de un prieten comun la care am mai cântat noi de-a lungul vremii. Eu am mers cu Axinte, cu mai mulți colegi, am cântat la ziua prietenului nostru de acolo. Am nimerit și la un carnaval de-al lor pe stilul Rio de Janeiro, a fost nebunie, am avut și un bucătar din Venezuela care ne-a făcut tot felul de bunătăți, am făcut plajă, a fost frumos.

Am stat două săptămâni. La Nisa am fost invitată de o prietenă, la care am cântat într-un club, i-a plăcut de mine și m-a chemat să-i cânt și la ziua fiului ei. Acolo am petrecut Paștele. Am fost o gașcă frumoasă cu care am mers la Cannes și la Monaco, La Napoli merg să cânt și o să stau la o prietenă, să mă mai și plimb. Cu mama o să plec la Barcelona, îi fac eu o surpriză, în luna iunie. Ea și-a dorit mult să meargă în Spania. Noi plecăm împreună în fiecare an în câte o vacanță, doar noi două”,

Recomandări REPORTAJ. Am mers patru ore alături de protestatarii AUR. Ce i-a motivat să vină de la sute de km distanță la chemarea singurului lider de partid din România care e pomenit de susținători pe numele mic: ”George”

Julia Chelaru a spus ce intervenții estetice și-a făcut

Cântăreața recunoaște că are mai multe intervenții estetice. Julia și-a modificat buzele și a apelat la injecțiile cu botox.

„Eu am apărut și pe la TV, la anumiți doctori. Nu pot minți poporul cu televizorul, că nu mi-am mai făcut câte ceva… Dar mi-am făcut doar contur de buze, pentru că totdeauna le-am avut mai cărnoase. Mi-am mai făcut un botox, un cearcăn… lucruri de acest gen. În ziua de azi, să mergi la medicul estetician e ca și când te-ai duce la dentist. Așa sunt acum. Și nu e ceva ieșit din comun”, a spus vedeta.

Deși merge la medicul estetician, Julia Chelaru nu este de acord cu modificările estetice prea radicale. De asemenea, susține că orice femeie este frumoasă naturală.

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Harry la încoronare! Regele Charles se va înfuria teribil, nu era momentul

Viva.ro Momente sensibile pentru Kate Middleton în ziua încoronării! Ce a făcut chiar în acea zi presupusa amantă a lui William

TVMANIA.RO Ramona Păuleanu, aventuri alături de gemenii săi. „Sunt încăpățânați amândoi”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Apartamentul din România care i-a îngrozit pe toți. Arată oribil și a fost scos la vânzare

Știrileprotv.ro Moda la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ținute memorabile purtate de reginele şi prinţesele din străinătate | FOTO

Observatornews.ro Momentul în care un carusel în mișcare, plin cu oameni, se prăbușește într-un parc de distracţii din Rusia. O fetiță de 10 ani este în stare critică

Orangesport.ro Gigi Becali, pus la punct de cea mai bună fotbalistă a României în două rânduri! "Sunt remarci puţin spus penibile la adresa unei femei"

Unica.ro Apariție excentrică e puțin spus! Reprezentantul României la Eurovision a uimit la ceremonia de deschidere din Liverpool! Cum s-a îmbrăcat / Foto