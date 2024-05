Ela Crăciun spune că are o relație specială cu spiritualitatea și consideră că viața este cea care i-a demonstrat că există mai mult decât se poate percepe în mod normal.

Au fost momente dificile în viața sa, când a căutat ghidare și, spre surprinderea celebrei prezentatoare TV, aceasta a venit din cele mai neașteptate locuri.

,,Eu am o relație cu îngerii mei, care a început acum mulți ani, într-un moment din viața mea în care nu mă simțeam bine. Am descoperit însă o carte despre terapia cu îngeri pe care am citit-o, cu toate că am fost destul de sceptică.

Am cerut atunci să primesc o confirmare, un mesaj în acest sens și spre marea mea surprindere am primit chiar trei.

Mi-au picat pur și simplu în față dovezile și din acel moment am conștientizat că sunt prezenți în viața mea și că le pot cere oricând ajutorul”, a declarat Ela Crăciun despre momentul în care a descoperit terapia cu îngeri.

,,În ceea ce privește sănătatea, această terapie te ajută să afli cauza spirituală a unei provocări de sănătate, a unei boli și să înțelegi că trebuie să ierți, pentru a putea merge mai departe.(…)

Sănătate spirituală înseamnă să faci ceva cu sens în viața asta, pentru că dacă știi că te trezești cu sens dimineața și știi că ceea ce faci tu face diferența, că faci cu iubire ceea ce faci, știi că tu contribui cu ceva, este deja în această energie susținătoare”, a spus terapeuta Delia Mureșan, în cadrul podcastului realizat de Ela Crăciun.

