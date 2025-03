Anca Pîrvuțoiu a stat departe de luminile reflectoarelor, fiind o prezență discretă. În schimb, a reușit să își construiască o carieră de succes într-un alt domeniu.

Anca Pîrvuțoiu și Daniel Pavel s-au cunoscut la scurt timp după ce prezentatorul TV a terminat Universitatea Maritimă din Constanța. Femeia locuiește la Viena, alături de fiul ei și al lui Daniel Pavel. Ea a avut o afacere de export al produselor de oțel, însă acum este consultant financiar.

„Ne-am cunoscut în București. A fost o întâlnire printr-un profesor. Eu terminasem Marina și făcusem deja primul meu voiaj în Brazilia, Argentina, America de Sud și un profesor de-al meu de la Universitatea Maritimă, în vizită în București, mi-a prezentat-o pe o prietenă de-a lui și așa am intrat în contact.

A fost extraordinar. Au fost niște ani foarte frumoși și a apărut Antoniu. Adică, iubit, dorit, cerut”, a dezvăluit Daniel Pavel, în urmă cu ceva timp, în podcastul lui Cătălin Măruță, potrivit Cancan.

Daniel Pavel nu a fost căsătorit cu Anca, mama fiului său. De asemenea, relația dintre ei este una frumoasă, iar actuala soție a lui Daniel Pavel se înțelege de minune cu fosta parteneră a prezentatorului Pro TV.

„Pentru că am vrut eu și pentru că nu ar fi vrut ea, ca să spunem așa. Am plecat eu și am plecat provocând durere și suferință. Da, nu este o chestie onorabilă a vieții mele. Eu așa zic (n.r. – că l-a iertat), iertarea este creștinească, este un proces continuu, știm cum iartă femeile, nu uită.

E în proces să își refacă viața, să spunem așa. Este o luptătoare, proiectul ei de viață este copilul, dar, în același timp, este o femeie vibrantă, caldă, un prieten extraordinar și merită pe cineva absolut minunat, pe măsura ei”, a mai spus prezentatorul TV.

