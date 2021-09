S-a retras din lumina reflectoarelor și a luat-o pe calea bisericii. Ovidiu Cuncea a surprins cu apariția sa la Gala UCIN, acolo unde s-a întâlnit cu mai mulți actori celebri. Îmbrăcat la costum și cravată, actorul s-a fotografiat la panou alături de colegii săi din teatru. La eveniment, Ovidiu Cuncea s-a întâlnit cu Monica Davidescu și Eugenia Șerban.

Ovidiu Cuncea a renunțat la televiziune și a luat-o pe calea bisericii. El a devenit preot și a renunțat să mai ofere interviuri, pentru că Biserica nu ar fi de acord. În urmă cu foarte mulți ani, actorul a fost coleg cu Dan Negru la emisiunea de la Antena 1 „Ciao Darwin”.

A ales actoria, dar simțea că trebuie să fie preot

Ovidiu Cuncea a făcut seminarul teologic înainte de anii 90, însă a ales actoria. El a fost hirotonit în Grecia, moment despre care a și povestit într-un interviu.

„Am făcut seminarul teologic, înainte de 90. Am simțit în permanență ceva care îmi spunea că trebuie să fac asta. Mergeam la biserică ca un tânăr, dar nu stăteam în genunchi toată ziua. Am primit asta de la bunici. Ne puneau să spunem rugăciuni. Se naște de undeva.

Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja.

Înainte de hirotonie, am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că, dacă deranjez, să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul”, spunea Ovidiu Cuncea la emisiunea „Vorbește lumea” de pe PRO TV, în urmă cu ceva timp.

