În urmă cu ceva vreme, Bianca Drăgușanu a anunțat că e pregătită pentru noi intervenții la față. Spunea că în decembrie merge la estetician pentru intervenția „cat eye”, iar apoi își va face și blefaroplastie, operația de corectare a pleoapelor căzute. Nu s-a oprit aici, căci în ianuarie vrea să își schimbe și implanturile mamare cu unele mai mici.

„Îmi vizitez doctorul meu care nu-mi face doar proceduri de injectare, ci îmi face operații estetice, pentru că eu sunt o regină a operațiilor estetice, că sunt asumată și recunosc. În ianuarie voi face o micșorare de sâni, în momentul de față consider că au devenit incomozi. În luna decembrie voi face procedura de cat eyes, cu niște fire resorbabile, voi avea ochii și sprâncenele mai ridicate. Am de făcut și operație de blefaroplastie”, a spus ea în noiembrie, într-un interviu pentru Spynews.

Bianca Drăgușanu, schimbată după intervenția estetică la față

Fosta prezentatoare de la Kanal D2 s-a ținut de cuvânt, ieri a mers la estetician, unde s-a filmat în timpul procedurii „cat eye”. Această intervenție estetică alungește forma ochilor și ridică sprâncenele. Pacientului i se administrează anestezice locală, iar apoi sunt introduse firele resorbabile care alungesc forma ochiului.

Ulterior, medicul estetician i-a pus și botox. Întreaga procedură a fost filmată de Bianca Drăgușanu, care le-a arătat și urmăritorilor ei din mediul online cum a decurs totul.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux. „În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc.

Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante.

Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”. Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.

„Nu mă interesează părerea oamenilor, pentru că părerea oamenilor nu îmi plătește facturile și nu îmi crește copilul”

Fosta soție a lui Victor Slav recunoaște că din online câștigă foarte mulți bani datorită campaniilor publicitare pe care le face. „Pe Instagram am 1,1 milioane de urmăritori, de peste cinci ani, nu s-a mai schimbat nimic și n-am băgat niciodată bani în promovare sau în like-uri.

De cinci ani, nu am mai scăzut, nu am mai urcat. Cu oamenii cu care colaborez să fac plasare de produse pe Instagramul meu, pe ei nu îi interesează câte like-uri am eu la o poză sau câte comentarii am eu la o poză. Tocmai de asta am oprit și vederea lor.

Pe ei îi interesează cum îi pot eu ajuta să devină vizibili și să își vândă produsul prin mine. Nu mă interesează nici să mă ridice cineva prin cuvinte, nici să vină și să-mi aducă tot felul de critici prin cuvinte. Nu mă interesează părerea oamenilor, pentru că părerea oamenilor nu îmi plătește facturile și nu îmi crește copilul”.

