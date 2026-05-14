La Urgențele Spitalului de Copii V. Gomoiu: Un copil consultat la fiecare 10 minute

Deși spitalul funcționează într-o clădire nouă din 2018, spațiul actual al Camerei de Gardă a fost depășit de fluxul masiv de pacienți. Anul trecut, peste 50.000 de copii au trecut prin acest punct medical — un volum echivalent cu umplerea Arenei Naționale la capacitate maximă.

Realitatea pentru părinți înseamnă adesea o așteptare tensionată. Dr. Iulia Țincu, directorul medical al spitalului, a explicat contextul actual: „Timpii de așteptare variază în funcție de momentul zilei și evident în funcție de zile lucrătoare sau zile de sărbători legale, astfel încât putem discuta fie de o oră timp de așteptare până la 4-5 ore”.

Managerul spitalului, dr. Victorița Tudosie, a mărturisit că se bucură de acest parteneriat cu comunitatea LaPrimulBebe pentru reorganizarea serviciului medical: „Este un pas important în dezvoltarea unității noastre sanitare, deoarece această reorganizare va permite o accesibilitate mai bună, cu timp mai scăzut de așteptare pentru părinții și copiii care se prezintă într-o situație de urgență la camera de gardă”.

Ce înseamnă transformarea Camerei de Gardă în Compartiment de Primiri Urgențe (CPU) pentru spitalul Gomoiu

Trecerea la statutul de CPU nu este doar o schimbare de nume sau o simplă renovare, ci o aliniere la standardele internaționale de management al urgențelor pediatrice:

Echipă medicală dedicată : Spre deosebire de prezent, unde personalul este adesea detașat de pe secții, un CPU va beneficia de o echipă proprie. Dr. Tudosie subliniază că acest lucru înseamnă „un personal dedicat, mult mai bine instruit pentru a primi copilul în momentul de maximă urgență”.

: Spre deosebire de prezent, unde personalul este adesea detașat de pe secții, un CPU va beneficia de o echipă proprie. Dr. Tudosie subliniază că acest lucru înseamnă „un personal dedicat, mult mai bine instruit pentru a primi copilul în momentul de maximă urgență”. Dublarea capacității de tratament : Zona de evaluare va deveni zonă de urgențe majore, unde numărul paturilor se va dubla.

: Zona de evaluare va deveni zonă de urgențe majore, unde numărul paturilor se va dubla. Monitorizare și Izolare : Se va crea un spațiu extins pentru monitorizarea copiilor și un salon de izolare pentru cazurile cu febră și erupții, pentru a preveni contaminarea în sala de așteptare.

: Se va crea un spațiu extins pentru monitorizarea copiilor și un salon de izolare pentru cazurile cu febră și erupții, pentru a preveni contaminarea în sala de așteptare. Dotări superioare: Modernizarea aduce aparatură de ultimă generație, facilitând un diagnostic rapid.

Directorul medical, dr. Iulia Tincu a punctat: „Managementul urgențelor pediatrice se face astăzi peste tot în lume într-un cadru extrem de organizat și foarte bine legiferat. Compartimentele de primiri urgențe sunt cele care respectă cel mai bine aceste reguli”.

Finanțarea: Părinții din România se unesc pentru „acum”

Succesul acestui proiect depinde direct de campania de strângere de fonduri #PrimiriUrgențe. Comunitatea și-a propus strângerea a minimum 400.000 de euro, implementarea fiind strâns legată de generozitatea donatorilor, potrivit postării de pe rețeaua de socializare Meta.

Campania umanitată pentru modernizarea Urgențelor de la Sp. V.Gomoiu. Foto: arhiva La Primul Bebe

Deși situat în Capitală, Spitalul Clinic de Copii V. Gomoiu este de importanță națională, tratând copii veniți din toate cele 41 de județe ale țării. Unitatea are singura secție publică de oftalmologie unde se operează strabismul la copii, precum și una dintre puținele secții de neurologie pediatrică.

Mesajul campaniei LaPrimulBebe, comunitate care a renovat deja 25 de secții în România, este unul emoționant:

„În ultimii 13 ani, mamele din grupurile LaPrimulBebe din toată țara și din Diasporă s-au unit cu o forță incredibilă. […] Ne bucurăm că acum ne putem uni cu toții pentru un spital din propriul lor oraș. Un spital în care ajung însă, zi de zi, și copii din toată România. Ne-am dori să putem spune că niciun copil nu va mai trece vreodată prin boală. Dar adevărul este că niciuna dintre noi nu știe ce aduce ziua de mâine. Iar mâine, oricare dintre copiii noștri ar putea ajunge pacient în acest loc pe care, astăzi, îl putem transforma împreună”.

Comunitatea îi îndeamnă pe membrii să se implice în această cauză.

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București oferă cazare părinților în Casa Mamei, un spațiu destinat mamelor copiilor internați la Terapie Intensivă.

În 2024, Camera de gardă a Spitalului de Copii Gomoiu, era „în pericol de a fi închisă, din lipsă de personal”. „Sute de copii, îngrijiți de o singură asistentă”

