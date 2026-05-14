Aerodromul din Spania trebuia să fie primul aeroport internațional privat al țării

Aerodromul Ciudad Real Central din Spania, deschis în 2008 ca primul aeroport internațional privat al țării, a fost conceput să devină un important centru european de transport, alternativă la aglomeratul aeroport Barajas din Madrid.

Totuși, acest proiect ambițios s-a transformat în unul dintre cele mai mari eșecuri ale boomului imobiliar și infrastructural european, conform portalului de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Aeroportul a fost construit cu 1,1 miliarde de euro

Investiția inițială a fost impresionantă, ajungând la aproximativ 1,1 miliarde de euro. Pista aeroportului, cu o lungime de 4.100 de metri, putea găzdui chiar și Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume.

Capacitatea sa anuală era estimată la două milioane de pasageri, iar planurile inițiale includeau conectarea rapidă la Madrid printr-o linie de tren de mare viteză, care ar fi redus timpul de călătorie la sub o oră.

Cu toate acestea, conform BiznisInfo.ba, această conexiune feroviară nu a fost niciodată realizată, ceea ce a devenit una dintre principalele slăbiciuni ale proiectului.

Ce s-a întâmplat după ce aeroportul a fost inaugurat

În realitate, aeroportul nu a reușit să atragă linii aeriene importante și numărul de pasageri a fost mult sub așteptări.

În unele perioade, doar câteva zboruri erau programate săptămânal. Problema financiară s-a agravat rapid, iar în 2012, aeroportul a fost declarat falimentar, potrivit portalului de știri citat anterior, devenind astfel un simbol al așa-numitelor „aeroporturi-fantomă” din Europa.

Aeroportul de 1,1 miliarde de euro s-a vândut pe o sumă de 20 de ori mai mică

După închiderea sa, situația aeroportului a luat o turnură neașteptată. În 2015, în cadrul unei licitații judiciare, o companie chineză, Tzaneen International, a oferit doar 10.000 de euro pentru întreaga proprietate.

Această sumă, mai mică decât prețul unei mașini second-hand, a fost considerată ridicol de mică și respinsă de tribunal. În cele din urmă, în 2016, aeroportul a fost vândut pentru aproximativ 56 de milioane de euro, o fracțiune din costul inițial al investiției.

