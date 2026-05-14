„Este vorba despre 47 de companii din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, în principal ar fi vorba despre apă canal, salubritate, transport. Acestea sunt companiile pentru care memorandumul a aprobat o serie de măsuri. Este vorba de 47 de companii care sunt pe profit, nu discutăm despre companii care au pierderi. Numai companii care au o activitate foarte bună şi sunt pe profit. Pentru ele, guvernul a acceptat ca, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, să fie inclusă în propriul lor buget de venituri şi cheltuieli o majorare salarială, cu rata inflaţiei, pentru salariaţi”, a anunţat Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă.

Ea a mai explicat: „De exemplu, dacă ai cumpărat autobuze, îţi trebuie şoferi. Că dacă nu angajezi şoferi, degeaba ai cumpărat autobuze. Deci, atunci când au apărut activităţi noi în interiorul companiilor respective, toate pe profit, repet, ei îşi vor putea angaja oameni pentru acele posturi. Dacă au mari probleme cu posturile vacante, se aprobă ocuparea unor posturi vacante şi guvernul a acceptat că aceste companii, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, toate companii pe profit, să acorde 6,5% majorare, pentru salariat, rata inflaţiei”.

Dintre cele 47 de companii, 43 de operatori au cerut majorări salariale în valoare de 83,1 milioane de lei, iar restul doar posturi. În total, au fost alocate 84,7 milioane de lei.

„66,4 milioane de lei pentru posturile vacante la 33 de operatori şi 18,3 milioane de lei cheltuieli aferente pentru posturi total nou înfiinţate. (…) Pentru 47 s-a decis în totalitate. Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi. Deci nu toată lumea a cerut şi majorări”, a menţionat Ioana Dogioiu.

Guvernul României a aprobat un memorandum ce permite creșteri salariale, în limita indicelui inflației, și ocuparea posturilor vacante pentru 47 de companii subordonate autorităților locale.

Printre companiile vizate de această decizie se numără Apavil din Vâlcea, Multi-Trans din Covasna, Compania de Apă Arad și Apă Canal Ilfov, conform surselor Profit.ro. Decizia vine în contextul în care, începând cu 2025, Guvernul a implementat măsuri stricte de austeritate, inclusiv înghețarea pensiilor și salariilor bugetarilor pentru doi ani consecutivi.