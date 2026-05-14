Conferința de presă, organizată pe 14 mai 2026 la Clubul Diplomatic din București, a marcat nu doar lansarea evenimentului din acest an, ci și un moment de bilanț extrem de emoționant. Fundația Renașterea celebrează un sfert de secol de activitate.

„Anul acesta, pentru noi, are o încărcătură aparte. Fundația Renaşterea împlineşte 25 de ani de activitate. Sunt 25 de ani în care am învățat că prevenția poate salva vieți, în care am încercat să transformăm frica în curaj, necunoscutul în informație și diagnosticul într-o șansă la viață. Când am început, în anul 2001, vorbeam foarte puțin despre cancerul de sân și cancerul de col uterin. Accesul la investigații era limitat, iar multe femei ajungeau la medic mult prea târziu”, a declarat Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Race for the Cure România 2026: mii de oameni sunt așteptați la București pentru cea mai mare cursă dedicată sănătății femeii

Miza strângerii de fonduri este una vitală. Din cauza faptului că multe femei din mediul rural se confruntă cu lipsa banilor sau distanțe uriașe până la cel mai apropiat cabinet medical, Fundația a investit masiv în Unități Medicale Mobile.

Cele două unități mobile deținute de organizație au o valoare de peste 400.000 de euro. Prin intermediul lor și al Centrului Medical de Excelență, s-au oferit de-a lungul timpului peste 42.700 de mamografii și teste Babeș-Papanicolau gratuite. Doar în ultimul an, fondurile obținute la ediția anterioară (care a reunit 6.000 de participanți) au finanțat: 1.045 de mamografii digitale cu tomosinteză, 828 de teste Babeș-Papanicolau, 486 de ecografii.

Dr. Adrian Hanna, Directorul Medical al Spitalului Sfânta Maria din București, prezent la eveniment, a reafirmat că depistarea precoce reprezintă demarcația netă dintre un tratament simplu și o formă dificilă a bolii, deși din păcate multe românce ajung încă în stadii foarte avansate la control.

Mecanismul binelui: Cât valorează pașii tăi? Sloganul nescris al evenimentului arată că sportul devine o monedă de schimb pentru sănătate. Fiecare bilet achiziționat ajută o altă persoană: 2 înscrieri asigură un test Babeș-Papanicolau GRATUIT pentru o femeie dintr-o zonă vulnerabilă. 6 înscrieri sunt echivalentul unei mamografii digitale gratuite.

Taxa de participare este accesibilă: 60 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru minori. Înscrierile se pot face direct online, pe site-ul oficial: www.fundatiarenasterea.ro. Fiecare kit conține tricoul oficial roz, numărul de concurs, apă, o medalie la final și un bilet pentru Tombola Renașterea. Ridicarea pachetelor se face între 15 și 22 mai de la sediul fundației (Str. Virgil Pleșoianu nr. 87, București) sau prin curier.

Lansarea oficială din mai a fost marcată de un „Pink Nic”, unde personalități publice precum Andreea Esca (Ambasadorul fundației), Cristiana Copos, Amalia Năstase, Iuliana Tudor, Amalia Enache sau Alexia Eram s-au reunit pentru a susține cauza.

O componentă inedită a fost atelierul de pictură pe încălțăminte susținut de GRAURE, primul sneaker artist din România. Acesta a conceput un design simbolic în nuanțe de roz, menit să ilustreze grija, solidaritatea și forța învingătoarelor.

Traseul și programul zilei de 23 mai 2026

Cursa din acest an nu este una competitivă, ci o sărbătoare a vieții și a mișcării. Startul și sosirea vor avea loc în Rondul Kiseleff (lângă Muzeul Țăranului Român), iar traseul de 5 km va cuprinde artere majore din nordul Capitalei: Arcul de Triumf – Bd. Mareșal Constantin Prezan – Piața Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei – Bd. Kiseleff.

Programul complet al evenimentului:

08:00 – 09:30: Înscrieri de ultim moment și ridicarea kiturilor

09:15 – 09:40: Două sesiuni consecutive de încălzire cu antrenori

10:00: START ALERGARE 5 KM

10:05: START PLIMBARE ROZ 1 KM (marș dedicat exclusiv învingătoarelor în lupta cu cancerul)

10:10: START PLIMBARE 5 KM

09:00 – 12:00: Activități recreative și ateliere destinate adulților și copiilor

11:00 – 11:15: Ceremonia oficială de premiere a echipelor înscrise

11:30 – 11:45: Tombola Renașterea și Tombola Supraviețuitoarelor

11:45 – 12:00: Momentul culminant: Tradiționala ceremonie a baloanelor roz eliberate spre cer

Evenimentul global, inaugurat în 1983 în Dallas cu doar 800 de participanți, strânge astăzi peste 1,6 milioane de oameni pe 4 continente. În România, fiecare pas făcut pe 23 mai este un mesaj de speranță transmis mamelor, fiicelor sau prietenelor noastre: prevenția salvează vieți.

