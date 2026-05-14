Potrivit ISU Dâmboviţa, incidentul a fost raportat în jurul orei 17.45. „În urma evenimentului a fost identificată o persoană încarcerată, în stare de inconştienţă”, au precizat reprezentanţii instituţiei, citaţi de news.ro.

La fața locului, pompierii militari au adus o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea și două autospeciale SMURD.

Echipele de intervenţie au reuşit să scoată victima din vehicul, însă aceasta a fost declarată decedată la faţa locului de către cadrele medicale. Trei pasageri din tren au suferit atacuri de panică, fiind asistaţi medical, dar au refuzat transportul la spital.

„Poliţiştii Formaţiunii Rutiere Găeşti au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident feroviar. Din primele date, pe raza oraşului Găeşti, s-ar fi produs o coliziune între un tren şi un autoturism. Din nefericire, în urma impactului, şoferiţa autoturismului a decedat. Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier”, a precizat IPJ Dâmboviţa.