Pneumonie interstițială și deshidratare ușoară

Alexandru, băiețelul de doar 5 anișori, a dispărut de lângă tatăl lui, luni seară, în localitatea Sebeşu de Jos, judeţul Sibiu. Copilașul a fost găsit în viață în urmă cu puțin timp, într-o zonă de pădure, după două zile de căutări.

Calvarul celor 40 de ore de frig și ploaie s-a încheiat pentru Alexandru într-un pat de spital. Medicii pediatri din Sibiu au diagnosticat copilul cu pneumonie interstițială și deshidratare ușoară, după ce acesta a supraviețuit timp de două nopți la temperaturi de 0 grade Celsius. Totodată, pe corpul băiatului au fost identificate mai multe mușcături de căpușe.

„E într-o stare bună, nu are probleme majore de sănătate. E febril deocamdată, nu pare să fi fost extrem de afectat de ce i s-a întâmplat. Probabil că e unul din miracole faptul că nu a fost atacat de animale, că nu a făcut o boală în care acum să aibă semne grave de vreo boală acută”, a explicat Camelia Grigore, managerul Spitalului de Pediatrie Sibiu, potrivit Observator News.

„Cere tot timpul apă și mâncare”

Semnele de recuperare sunt vizibile, după cum relatează tatăl băiatului, care a vorbit cu el în această dimineață:

„Azi-dimineață am vorbit cu el pe cameră după ce s-a trezit. Cere tot timpul apă și mâncare. Toată lumea merge să-l vadă, îi face poze, el cere gustare, gustare, gustare și vrea acasă”, a transmis tatăl băieţelului.

Băiatul dispărut în Sibiu a fost reperat, miercuri, din elicopter de plutonierul major Mihail Soare, operator căutare-salvare, evacuare. Militarul a coborât cu troliul și a rămas alături de copil în pădure, până la sosirea echipajelor medicale.

„Este un moment emoționant. Nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu doi copii. Emoția a fost maximă”, a spus plutonierul major Mihail Soare.

Toma Alexandru Zerestea, băiatul de 5 ani din judeţul Sibiu căutat încă de luni seară, după ce a plecat de lângă tatăl său, a fost găsit în viaţă, miercuri, într-o pădure.









