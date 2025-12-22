Bradul natural are ramurile bogate, iar pentru decorarea acestuia, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva a ales globuri din sticlă, aurii cu mult sclipici.

În vârf, vedeta a prins o fundă imensă, dintr-un material transparent, asemenea unui voal, posibil de culoarea crem.În bradul vedetei se mai regăsesc și câteva flori decorative, care fac ca bradul să fie unul special.

După ce și-a început cariera în serialul „Narcisa sălbatică” și a jucat în diverse producții ale Ruxandrei Ion, șatena a devenit una dintre prezențele constante de la show-ul transformărilor, alături de Pepe. În paralel, viața ei este plină: este mamă a trei copii, s-a întors pe băncile facultății pentru un master la UNArte și are propriul brand de haine.

În ultimii ani, producătorii de la Asia Express, Power Couple și Survivor și-au manifestat interesul pentru Alina, văzând-o ca pe o prezență capabilă să aducă audiență și să arate latura ei mai personală, dincolo de ecran.

Vedeta a analizat cu atenție cele trei oferte, însă nu a semnat cu niciunul dintre proiecte până acum. „E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Alina Pușcaș.

