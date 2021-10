Cum arată cicatricea de pe nasul Cristinei Joia de la „Visuri la cheie”, după ce a fost atacată într-un supermarket

Cristina Joia, designerul de la „Visuri la Cheie”, a suferit mai multe intervenții în zona nasului, după ce a fost agresată. Recent, ea a publicat o fotografie în mediul online cu cicatrice pe care o are în urma incidentului din București.

„Cicatricea nu face decât să vă pună mai mult în valoare pentru cine vă cunoaște. Pentru cine știe prin ce ați trecut, o recunoaște ca urmă a unei agresiuni care n-are nimic cu omenescul și din care mulți sperăm că v-ați recuperat atât cât e posibil!”, i-a scris un internau vedetei de la PRO TV.

Cristina Joia a povestit momentele prin care a trecut

„Am văzut o doamnă care încerca să treacă printre două mașini, una parcată chiar pe trecerea de pietoni. Am văzut când a parcat. Am avut, așa, un sentiment. Și am ridicat un ștergător al mașinii. Doar unul, nu două, și nu l-am rupt. Ea (n.red. agresoarea) ieșea din magazin. M-a înjurat.

Am întrebat-o dacă așa se parchează. Și m-am dus în magazin. Un minut a durat totul. Așteptam la rând, cumpărasem niște banane. Trecuseră 6-7 minute de la incident. Ea s-a dus, și-a pus plasele în mașină, avea timp să se detensioneze, să se liniștească, la o adică. A apărut însă și m-a pocnit în față.

Am plecat doi metri de la lovitură. Mi-a zis, printre dinți, ți-arăt eu cine-i șmechera. A apărut poliția, apoi ambulanța… Mi-au legat mâinile, simțeam că mă sufoc. Am ajuns repede la spital, acolo era haos”, au fost dezvăluirile făcute de Cristina la PRO TV, în decembrie anul trecut.





