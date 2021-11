Leon, în vârstă de 16 ani, este un toboşar de excepţie, precum bunicul lui, Mişu Cernea, care a activat, odată, în formaţia Sfinx. Leia are 13 ani și îi seamănă foarte mult mamei sale. Leon a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent, pe lângă faptul că este elev.

„Da, am trupa nouă de vreo zece luni, se numeşte NvM. Ne facem treaba, cântăm la concerte, facem melodii, ne distrăm. Eu sunt toboşar. Avem şi o piesă, se numeşte „Always Mine”, are aproape 2.000 de vizualizări pe YouTube. E ok. Acum pregătim o piesă nouă şi sperăm să meargă bine”, a spus fiul Mihaelei pentru okmagazine.

Mihaela Cernea spune că viața cu doi adolescenți este cu mai multe griji. Artista recunoaște că Leon și Leia sunt independenți.

„E cu mai multe griji decât atunci când erau mai mici. Deja au început să aibă programul lor, pleacă singuri, vin singuri, stau cu prietenii. Sunt mult mai independenţi. Nu sunt genul care să stea în casă, ies foarte mult, au mulţi prieteni, sunt foarte sociabili. Stau cu inima cât un purice, de multe ori.

Dar de mici am vorbit foarte deschis cu ei despre pericole precum drogurile, cu exemple clare, iar eu tot ce pot să fac este să sper c-o să am doi copii deştepţi şi responsabili. Doar ei pot să se ferească. Contează foarte mult educaţia pe care au primit-o până acum şi cum văd ei viaţa”, a mai adăugat Mihaela Cernea.

