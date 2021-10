Cum arată Cristi Chivu la 41 de ani. Soția Adelina l-a surprins cu un mesaj de ziua lui, la miezul nopții

Chiar la miezul nopții, Adelina Chivu a postat pe Instagram o imagine cu soțul Cristi care se uită atent în telefon. În stânga și dreapta lui sunt așezate fetițele lor, care privesc și ele în dispozitivul mobil. Fosta prezentatoare TV a avut și un mesaj pentru Cristi Chivu, care a împlinit 41 de ani.

„La mulți ani, iubirea mea! Cel mai bun prieten! Te iubesc”, a notat vedeta pe rețelele de socializare. Fanii lor din mediul online au reacționat cu sute de like-uri și comentarii, toți i-au urat de bine fostului fotbalist.

„La multi ani sănătoși și fericiți alături de cei dragi! (…) La mulți ani fericiți! (…) La mulți ani!”, sunt câteva dintre urările fanilor pe Instagram.

Povestea de iubire dintre Adelina și Cristi Chivu

Adelina, în vârstă de 38 de ani și Cristi Chivu, în vârstă de 41 de ani, sunt căsătoriți de 13 ani și au o relație de 14 ani. Cei doi au împreună două fete și o căsnicie așa cum și-au dorit.

Formează unul dintre cele mai solide cupluri, iar Adelina povestește cum se înțelege cu soțul ei, care de multe ori o numește pe aceasta „prietena cea mai bună”. „Pe noi asta ne defineşte dintotdeauna – şi datorită faptului că am fost plecaţi singuri, departe de prieteni şi familiile noastre şi am stat noi doi împreună atât de mulţi ani. Nu că nu am avea prieteni aici. Dar la început, când noi ne-am căsătorit, el s-a mutat din Roma în Milano şi eu din Bucureşti în Milano, deci ne-am trezit noi doi singuri într-un oraş pe care nu-l cunoşteam şi unde nu cunoşteam pe nimeni – iar prietenia a fost fundamentul relaţiei noastre.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Aşa a început, aşa a şi continuat. Adică eu lui îi povestesc toate prostiile, nici n-are chef uneori să le asculte, vorbesc cu el mai mult decât vorbesc cu prietenele mele. El la fel îmi povesteşte mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, ştiu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le ştiu pentru că le vorbeşte cu mine. La început nu era el foarte comunicativ, dar aici pot să-mi asum acest lucru, că l-am făcut să fie foarte comunicativ cu mine. În rest, cu alţii, nu am reuşit să-l fac să fie aşa, dar cu mine este şi asta e bine”, a povestit Adelina Chivu pentru okmagazine.

