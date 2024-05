Timp de câteva zile, Cristina Șișcanu, Mădălin Ionescu și copiii lor se bucură de o vacanță în Grecia, unde nu au călătorit cu avionul, ci cu mașina personală. Vedeta și-a luat concediu de la emisiunea pe care o prezintă la Metropola TV și se relaxează la soare.

În primele zile, vedeta a crezut că va avea parte doar de liniște și vreme bună, însă nu a fost așa, copiii au avut multe cerințe, iar soarele nu s-a arătat, chiar a și plouat. Pe Instagram a postat un clip video cu felul în care își imagina ea vacanța, dar și cum e escapada ei, de fapt.

Cristina Șișcanu, în costum de baie, în vacanța în Grecia

Ieri, soarele a apărut în Grecia, iar Cristina Șișcanu a decis să petreacă puțin timp la soare, pentru a se bronza. Pe Facebook, soția prezentatorului TV Mădălin Ionescu a dezvăluit ce costum de baie a ales, unul de culoare neagră, cu spatele gol și decolteu în V, la margini evidențiat cu alb.

„E un soare și-o căldură! Superb, absolut superb! Și eu care tocmai mă retrăsesem în cameră să mă pregătesc pentru cină… sunt încă cu părul ud. Mă pun un pic la bronzat, ce ziceți?”, s-a exprimat Cristina Șișcanu în clipul video postat în mediul online pentru fanii ei.

Ea nu a ezitat și și-a etalat silueta în costum de baie. Fanii au remarcat ipostaze în care apare Cristina Șișcanu și au răbufnit, mulți dintre ei au criticat-o pentru cum s-a afișat. „Femeia peste 40 de ani stă crăcită în fața telefonului. Revino-ți!”, „Doamne, iartă-mă! Chiar și așa… să-și arate fundul?”, „Așa arată o NARCISISTĂ adevărată”, „Chiar eram de acord cu postările tale, că vorba aia, trebuie să mănânci și tu, dar de acum chiar ești nesimțită”, „Atitudinea ei, cu privirea fix în camera de filmat, cu capul mișcat ușor stânga-dreapta continuu, cu zâmbetul spre propria ei figură, uitându-se precis în propriii ochi… devine ciudat! (…) Nu are nimic natural în zâmbet, privire, mișcare. Fals grosolan!”, „Nu îți e rușine să stai așa în fața telefonului?”.

Vedeta nu a luat în seamă comentariile negative, se bucură de vacanța în Grecia, de timpul petrecut alături de familia ei.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, împreună de 12 ani

Povestea de dragoste dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu durează deja de 12 ani, iar împreună au o fiică, pe nume Petra. Soția prezentatorului are grijă și cei doi copii ai acestuia din fosta căsnicie, în special de băiatul lui, Filip, care are nevoie de îngrijiri speciale. Mădălin Ionescu a vorbit recent despre infidelitatea în cuplu și mărturisește că are foarte mare încredere în Cristina Șișcanu. El știe că partenera sa nu ar putea să-l trădeze vreodată.

Pe una dintre rețelele de socializare, prezentatorul a lansat o sesiune de întrebări și de răspunsuri, iar una dintre întrebările primite a fost: „Ai părăsi-o pe Cristina dacă te-ar înșela?”. Fanii lui Mădălin Ionescu au vrut să afle cum ar reacționa acesta dacă soția sa i-ar fi infidelă. Soțul Cristinei Șișcanu nu s-a ferit nicio secundă să vorbească despre acest subiect.

„S-ar putea să șochez prin acest răspuns, dar eu nu cred că ea ar putea face așa ceva. Știu exact ce am trăit împreună, ce mi-a oferit, ce fel de om este, iar dacă, prin absurd, o astfel de întâmplare s-ar produce, ar însemna că nu mai există iubire pe pământ”, a spus Mădălin Ionescu în mediul online.

