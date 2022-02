Îmbrăcată într-un costum roz, pufos, Anastasia a fost surprinsă în brațele tatălui ei la ceas aniversar. Pe 27 februarie a împlinit trei luni de când a venit pe lume și se pare că părinții ei au scos-o în oraș. În imagine apare și tânăra mămică, Nicole Cherry își ține partenerul de umăr și zâmbește către aparatul de fotografiat.

„3 luni fericite”, a fost mesajul transmis de vedetă pe rețeaua de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Fanii ei imediat au reacționat, la aproape o zi de la postarea fotografiei i-au oferit peste 14.000 de like-uri și sute de comentarii cu felicitări.

Nicole Cherry, declarații despre nuntă și botez

Nicole Cherry a devenit mamă anul trecut. La început de an, artista și iubitul ei au stabilit când vor face botezul, însă nu se grăbesc să facă și pasul cel mare, nunta. „Botezul o să aibă loc după Paște, prin luna mai cred”, le-a mărturisit Nicole Cherry fanilor, care au întrebat-o când o va creștina pe Anastasia.

„Amândoi ne-am dorit să fim părinți. Nu suntem căsătoriți, dar nu a fost o frână asta. Vreau să fac cununie, dar nu acum. Eu îmi doresc să am o rochie deosebită. Să revin la forma mea inițială, vreau să fac mai multe lucruri înainte. Nu țin la chestia asta neapărat, că trebuie să fie. Se făcea și e frumos s-o faci, dar asta nu înseamnă că te împiedică cu ceva”, a spus Nicole Cherry la „Xtra Night Show” acum ceva vreme.

Artista a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară. „Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry, la scurt timp după naștere.

GSP.RO Garry Kasparov vorbește despre planul de rezervă al lui Putin: „Dacă tot nu a căzut Kievul, asta urmează, fiindcă nu îi pasă”

Playtech.ro ȘOC! Pe cine a sunat Zelenski azi-noapte! HALUCINANT ce i-a zis despre Ucraina

Observatornews.ro "Mamă, scoate-mă de aici! Omorâm oameni nevinovați". Soldați ruși s-au predat de bunăvoie și cer să plece acasă

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2022. Scorpionii una spun și alta fac, și nu pentru că nu sunt consecvenți, ci pentru că situația se schimbă

Știrileprotv.ro Împușcături în Vama Siret! Vameșii ucraineni au deschis focul împotriva refugiaților! Cel puțin o persoană a fost doborâtă. | VIDEO

Telekomsport Ultima oră! Soldaţi străini din trupe de elită ar urma să sprijine armata Ucrainei. Informaţia care a ajuns în presă

PUBLICITATE Ras al-Khaimah: sejurul perfect la care visezi