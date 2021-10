Cum arăta Horia Brenciu la debut, la prima sa emisiune. Avea 21 de ani: „Nu dormisem deloc cu o noapte înainte”

La doar 21 de ani, Horia Brenciu era prezentatorul emisiunii „Robingo” de la Televiziunea Română. Era mai slab decât acum, era tuns la fel și purta costum elegant. Așa s-a prezentat prima dată pe micul ecran.

Acum, artistul în vârstă de 49 de ani a postat imagini de atunci, dar și un mesaj. A făcut dezvăluiri de culise. „3 octombrie 1993… Prima mea apariție oficială pe postul public de televiziune s-a produs într-o duminică, direct în prime time, acum fix 28 ani!

Era Robingo, prima licența internațională din România a unui format de televiziune străin. Îmi amintesc perfect că nu dormisem deloc, cu o noapte înainte, iar toate cuvintele pregătite pentru începutul emisiunii s-au evaporat brusc, imediat cum mi-am auzit numele. Aveam 21 ani. Restul e… istorie.”, a transmis cântărețul.

Acum, el nu mai apare la Televiziunea Română. Horia Brenciu e detectiv la „Masked Singer România”, la Pro TV. Face echipă cu Mihaela Rădulescu, INNA și actorul Alex Bogdan.

„O dată pe an avem niște cazuri de rezolvat. Aici, la Masked Singer România, de fiecare dată când văd un personaj, mă dedublez. Acel copil din mine iese la suprafață bucurându-se de toate măștile, iar în acest sezon are de ce să se entuziasmeze pentru că avem măști pe care nu le-a văzut nici Parisul, nici Londra, nici Tokio, nici New York.

De cealaltă parte, adultul din mine încearcă rapid să scormonească detaliile biografice, să intre sub pielea personajului, să-l ghicească, lucru din ce în ce mai greu pentru că ni se dau indicii cu țârâita.

O voce suavă, o mișcare de umeri sau o gambă mai mică sau mai mare, nu pot să te conducă rapid la personaj. Norocul meu e că am o echipă de detectivi unică în lume! Nu mai vorbesc de prezentator… Prieteni de-ai mei! ;-)”, a spus Horia Brenciu.

Interpretul a fost în juriul X-Factor, emisiune realizată de Antena 1, însă în 2019 s-a întors la Pro TV ca jurat la „Vocea României”, emisiune realizată de PRO TV, în locul Andrei.

