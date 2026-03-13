Cum arată în prezent fiica lui Brigitte Pastramă. Sara a făcut mai multe intervenții estetice și e de nerecunoscut

După ce a împlinit vârsta de 18 ani, Sara a decis să își facă prima intervenție estetică. Tânăra a mers direct în cabinetul medicului estetician, unde a ales să își opereze nasul.

După rinoplastie, fiica vedetei a decis să mai facă o schimbare de ordin estetic. Sara a apelat și la proceduri pentru mărirea buzelor cu acid hialuronic, transformare care i-a schimbat vizibil trăsăturile.

În prezent, tânăra afișează un look complet diferit, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au atras numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Sara a studiat în Dubai

În ultimii ani, Sara a petrecut o perioadă în Dubai, unde s-a concentrat pe studii. Ulterior, tânăra s-a întors în România și locuiește din nou alături de mama sa. Pe rețelele de socializare, fiica lui Brigitte Pastramă nu a încercat să ascundă intervențiile estetice pe care le-a făcut.

Ce operații estetice are Brigitte Pastramă

Brigitte nu s-a ferit niciodată să recunoască intervențiile chirurgicale pe care le are. Fosta soție a lui Ilie Năstase a detaliat la un moment dat fiecare operație pe care și-a făcut-o.

„Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție… niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în «cont» tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: primul implant mamar a fost în 97 (2.000 €), l-am schimbat de două ori, deoarece am născut de două ori de atunci (5.500 €). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr. Hakan Gence de la Esteworld, deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei (2.500 €).

Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013, în Germania, la TKlinik, dr. Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000 €)”, spunea fosta soție a lui Ilie Năstase.

Și a continuat: „Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019 (2.000 €) și l-am făcut în Turcia , la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5.500 €)”.

