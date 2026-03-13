Cum arată în prezent fiica lui Brigitte Pastramă. Sara a făcut mai multe intervenții estetice și e de nerecunoscut

După ce a împlinit vârsta de 18 ani, Sara a decis să își facă prima intervenție estetică. Tânăra a mers direct în cabinetul medicului estetician, unde a ales să își opereze nasul.

Sara, fiica lui Brigitte Pastramă (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

După rinoplastie, fiica vedetei a decis să mai facă o schimbare de ordin estetic. Sara a apelat și la proceduri pentru mărirea buzelor cu acid hialuronic, transformare care i-a schimbat vizibil trăsăturile.

În prezent, tânăra afișează un look complet diferit, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au atras numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Sara a studiat în Dubai

În ultimii ani, Sara a petrecut o perioadă în Dubai, unde s-a concentrat pe studii. Ulterior, tânăra s-a întors în România și locuiește din nou alături de mama sa. Pe rețelele de socializare, fiica lui Brigitte Pastramă nu a încercat să ascundă intervențiile estetice pe care le-a făcut.

Ce operații estetice are Brigitte Pastramă

Brigitte nu s-a ferit niciodată să recunoască intervențiile chirurgicale pe care le are. Fosta soție a lui Ilie Năstase a detaliat la un moment dat fiecare operație pe care și-a făcut-o.

„Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție… niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în «cont» tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: primul implant mamar a fost în 97 (2.000 €), l-am schimbat de două ori, deoarece am născut de două ori de atunci (5.500 €). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr. Hakan Gence de la Esteworld, deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei (2.500 €).

Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013, în Germania, la TKlinik, dr. Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000 €)”, spunea fosta soție a lui Ilie Năstase.

Și a continuat: „Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019 (2.000 €) și l-am făcut în Turcia , la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5.500 €)”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Casele preferate tot mai des de români: costă cu până la 50% mai puțin, iar cererea a crescut de 10 ori
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Alte știri

România și alte șapte țări din UE vor să blocheze intrarea luptătorilor ruși în țările membre: „Prezintă riscuri grave pentru securitate”
Știri România 14:08
România și alte șapte țări din UE vor să blocheze intrarea luptătorilor ruși în țările membre: „Prezintă riscuri grave pentru securitate”
Cea mai importantă fabrică de contoare din România este oficial în faliment: „AEM a murit în liniște, ca un pacient în comă”
Știri România 13:00
Cea mai importantă fabrică de contoare din România este oficial în faliment: „AEM a murit în liniște, ca un pacient în comă”
Parteneri
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Adevarul.ro
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Fanatik.ro
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Jador se retrage din muzică. Anunțul neașteptat făcut de artist. „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”
Stiri Mondene 14:08
Jador se retrage din muzică. Anunțul neașteptat făcut de artist. „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”
Cum arată în prezent fiica lui Brigitte Pastramă. Sara a făcut mai multe intervenții estetice și e de nerecunoscut
Stiri Mondene 14:05
Cum arată în prezent fiica lui Brigitte Pastramă. Sara a făcut mai multe intervenții estetice și e de nerecunoscut
Parteneri
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
TVMania.ro
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
ObservatorNews.ro
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Mediafax.ro
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața