Andreea Aurică, cunoscută sub numele de Andrușca, una dintre ispitele sezonului 9 al emisiunii Insula Iubirii 2025, a stârnit un val de interes în rândul telespectatorilor. Ea a atras atenția cu formele ei nu doar a concurenților, ci și a publicului.

În cadrul emisiunii, Andrușca a devenit rapid un subiect de discuție, în special pentru concurentul Marius Avram. Acesta a recunoscut deschis că este atras de frumoasa ispită, petrecându-și majoritatea timpului în compania ei. Însă, ceea ce mulți nu știau este că Andreea a apelat la intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Recent, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii săi pe rețelele de socializare, ea a dezvăluit că are implant fesier.

Ce intervenții estetice are Andreea Aurică – Andrușca

Andrușca nu s-a ferit să vorbească despre procedurile estetice la care a apelat. Pe lângă implantul fesier, ea a menționat că a optat și pentru fațete dentare. Când a fost întrebată despre tipul de intervenție pentru posterior, ea a specificat că a ales „implant fesier, Doc Petit Francois – Paris”.

În spiritul transparenței, Andreea a împărtășit cu fanii săi o imagine rară din perioada de dinainte de intervenția chirurgicală.

Experiența Andreei la Insula Iubirii 2025

Într-un interviu exclusiv pentru A1.RO, Andreea Aurică a vorbit despre experiența sa în emisiune. Ea a descris aventura din Thailanda ca fiind „spectaculoasă”, bucurându-se atât de peisajele exotice, cât și de activitățile intense desfășurate în cadrul show-ului.

„Emisiunea m-a dus pentru prima oară în Thailanda, așa că peisajele, în primul rând, m-au captivat. În al doilea rând, activitățile pe care le-am avut o să îi facă și pe cei de acasă să își dorească să meargă în vizită în această țară plină de surprize, dar și de senzații tari. Pot să spun doar că m-am simțit foarte bine și nu aș zice nu la o vacanță acolo!”, a mărturisit Andreea.

Participarea la Insula Iubirii a avut un efect profund asupra Andreei. Ea a descris experiența ca fiind „unică, specială și vindecătoare”. Mai mult decât atât, ispita a recunoscut că această aventură a ajutat-o să se redescopere. „Experiența m-a ajutat, chiar și pe mine, să mă regăsesc!”, a adăugat Andreea, subliniind impactul pozitiv pe care l-a avut participarea la emisiune asupra dezvoltării sale personale.

