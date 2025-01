Laura Cosoi, în vârstă de 42 de ani, impresionează cu silueta sa la doar șase luni după ce a devenit mamă pentru a patra oară. Actrița, care a adus-o pe lume pe micuța Aida în vara anului trecut, și-a recăpătat rapid forma fizică și a demonstrat acest lucru într-o fotografie recentă din vacanță.

Aflată pe o plajă exotică din Thailanda alături de întreaga familie, Laura Cosoi a postat pe rețelele de socializare imagini în care apare în costum de baie, radiind de fericire. Admiratorii nu au întârziat să-i adreseze complimente, lăudându-i silueta și frumusețea naturală.

„Arătai foarte bine și înainte, dar acum arăți și mai bine”, „Costumul de baie e normal. Corpul tău e superb!”, „Superbă ca întotdeauna”, au fost câteva dintre comentariile primite de Laura Cosoi.

„Viața pe insulă este splendidă”

Laura Cosoi a așteptat mult această vacanță, însă nu se poate relaxa în totalitate. Fiind cu cele patru fetițe în Thailanda, vedeta trebuie să le acorde o mai mare atenție, în special Aidei, care are doar 6 luni. „Viața pe insulă este splendidă. Am încercat să fac o poză singură ca să vedeți ce costum de baie superb am. Atât s-a putut deocamdată, după aproape 3 săptămâni. Dar speranța moare ultima”, a scris actrița pe Instagram, după ce fetițele sale au apărut în toate pozele sale.

Actrița se bucură de momente prețioase alături de cei patru copii și soțul său, iar vacanța în Thailanda a fost prilejul perfect pentru a crea amintiri de neuitat. Laura Cosoi continuă să inspire prin echilibrul său între viața de familie și cariera artistică, rămânând un exemplu pentru multe mame din România.

Laura Cosoi, despre viața cu patru copii

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt exemplul perfect al unui cuplu unit și dedicat familiei. Părinți a patru fetițe, cei doi reușesc să facă față provocărilor vieții de zi cu zi, păstrând un echilibru între carieră, familie și timpul petrecut împreună. Actrița și soțul ei demonstrează că, deși parentingul poate fi dificil, dragostea și organizarea fac totul posibil.

Anul trecut, familia lor s-a mărit cu venirea pe lume a Aidei, cea de-a patra fiică. Momentul a fost unul plin de emoție, iar Laura Cosoi a declarat că, deși viața cu patru copii poate fi solicitantă, fericirea adusă de fiecare dintre ei este incomparabilă.

„Nu am o frică anume, suntem destul de relaxați cu copiii. Dar acum, de când a venit pe lume și Aida, îmi dau seama că nu ne mai permitem să fim așa. Una e să fii relaxat cu un copil, căruia îi acorzi toată atenția. Nici să o împarți la doi nu e foarte dificil. Dar când sunt patru e solicitant și e important să fie niște ochi în plus să îi urmărească. Până acum, nu am stat cu frica în sân, deși e adevărat că le creștem mai organizat, respectăm niște reguli. Altfel, nu am face față. Rita e la clasa pregătitoare, Vera – la grădiniță, iar Lara, la creșă. Sunt multe schimbări. Acum a venit și Aida, și fiecare copil are nevoie de noi, pe rând sau împreună. Ne ocupăm de multe. Le ducem la sport, la spectacole de teatru, la concerte, ne preocupă educația lor, pentru că puterea exemplului nu ni se pare suficientă. Trebuie să aibă un comportament responsabil și în afara familiei. Le învățăm cum să aibă grijă de ele însele și să nu uite de surori, chiar dacă se văd cu prietenii. Cel mai important e să fim atenți unii la ceilalți”, a declarat Laura Cosoi pentru viva.ro.

