Kwon, tată sud-coreean stabilit în Bangkok, Thailanda, se antrena la etajul 52 al complexului de apartamente Park Origin Thonglor când s-a produs seismul. Fără ezitare, a fugit spre pasarela ruptă dintre clădirea sa și cea unde se aflau soția și fiica lui.

A sărit instinctiv

„Singurul meu gând a fost să ajung la soția și copilul meu. Am realizat că e un cutremur și că structura clădirii este afectată, dar am văzut spațiul dintre turnuri și am sărit instinctiv”, a declarat Kwon Young Jun.

Privitorii uimiți de la sol au surprins saltul spectaculos al lui Kwon în timp ce turnurile se legănau periculos.

Soția sa, Sukanya Yutuam, în vârstă de 35 de ani, cunoscută online ca influencer de frumusețe sub numele de „Doamna Bowyuri”, se afla în apartamentul lor de la etajul 30.

„A fost extrem de periculos. Când am văzut imaginile, am fost la fel de șocată ca toți ceilalți. Nimeni nu a gândit prea mult în acele momente – instinctul a preluat controlul, iar el a sărit”, a spus Sukanya. Yutuam.

A scăpat doar cu câteva zgârieturi

În mod miraculos, Kwon a scăpat doar cu câteva zgârieturi. Odată ajuns în cealaltă clădire, a descoperit că soția și fiica lui fuseseră deja evacuate. A coborât în grabă cele peste 40 de etaje pentru a le găsi tefere afară.

„Soțul meu pune întotdeauna familia pe primul loc, indiferent de circumstanțe, până într-acolo încât uită de pericole. Nu am ales persoana greșită”, a adăugat Sukanya Yutuam.

Cutremurul a lovit Myanmar vineri, 28 martie, având un impact devastator.

Potrivit televiziunii de stat din Myanmar, bilanțul actual indică 2.886 de morți, 4.639 de răniți și 373 de persoane date dispărute.

