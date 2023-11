De când a devenit faimoasă la nivel internațional au început zvonuri cum că Mădălina Ghenea și-a pus implant mamar la 16 ani, în vacanța de vară dintre clasele a X-a și a XI-a, ba că s-a operat la 20 ani, la scurt timp după ce s-a mutat în Italia.

Chiar în presa internațională s-a scris că Mădălina Ghenea și-a operat sânii de mai multe ori, ba chiar că a suferit și o operație la nas. În 2016, vedeta a luat atitudine. Operațiile estetice ale Mădălinei Ghenea despre care multă lume a vorbit, se pare că nu ar exista, după cum spune chiar celebrul fotomodel.

Mădălina Ghenea a dezmințit toate zvonurile despre operațiile estetice

Românca a a dezmințit atunci în totalitate că ar fi apelat la bisturiu. „Pentru cei care spun că mi-am operat nasul sau că mi-am tăiat faţa, ca să îmi schimb înfăţişarea, am publicat pe Facebook aceste poze realizate în 2008 şi postate în 2009.

Am început moda la 14 ani, m-au machiat câteodată groaznic ajungând să îmi schimbe înfăţişarea. Am recunoscut în toate interviurile că nu mă consider o frumuseţe, la 14 ani când am început moda nu ştiam să mă machiez, sau să mă aranjez, în timp am învăţat mici trucuri dar nu mi-am operat nasul! Nu mi.am tăiat niciodată faţa. Voi cum arătaţi la 14 ani?”, a scris Mădălina Ghenea pe pagina de Facebook, acum câțiva ani.

Atunci a și postat mai multe fotografii cu ea, în unele apare în costum de baie. Alte fotografii cu Mădălina Ghenea, din galeria foto, sunt de la începutul carierei sale, de acum mai bine de 10 ani.

Detalii neștiute despre Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea este o actriță română, care și-a început cariera ca fotomodel. Este stabilită în Italia la Milano.

S-a născut la data de 8 august 1987 la Slatina. Mădălina a luat lecții de balet timp de șapte ani, dar și de pian. A absolvit Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina. Cariera sa în domeniul modei a început la numai 15 ani, când a prezentat pentru celebrul creator Gattinoni. A participat la prezentări de modă în toată lumea, România, Italia, Germania, Japonia, Austria, Africa de Sud, Franța sau Spania.

A atras atenția presei din România odată cu lansarea videoclipului melodiei „Il tempo tra di noi” a lui Eros Ramazzotti, în care apare în rolul iubitei cunoscutului cântăreț. În 2008 este una din protagonistele celebrului calendar Peroni. În anul 2010, debutează în televiziune și acceptă să participe la concursul „Ballando con le stelle”, devenind partenera lui Simone Di Pasquale. Din 2011 este imaginea companiei de telefonie mobilă Tre-Italia. De asemenea, din același an devine imaginea producătorului de haine pentru dans DEHA și a celebrei curse pentru mașini de epocă Mille Miglia.

Debutul său ca actriță l-a făcut în 2011 în rolul Irinei din filmul italian „I soliti idioti”. A avut o relație cu actorul Leonardo DiCaprio și a fost iubita actorului scoțian Gerard Butler. În 2016 a avut o relație cu celebrul designer Philipp Plein, care a durat doar 38 de zile. Mădălina Ghenea are o fetiță împreună cu Matei Stratan și nu au rămas în relații prea bune după despărțire.

Foto: Hepta