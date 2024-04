În 2022, Alina Sorescu a plecat cu fetițele ei din casa în care locuia cu Alexandru Ciucu. După un mariaj de 12 ani, cei doi ai ajuns la divorț, dar nu la unul amiabil, la notar, ci în instanță. Ieri, la Tribunalul Ilfov, cei doi soți au avut o nouă înfățișare în proces.

Alina Sorescu își dorește ca fetițele să aibă domiciliul la ea, în timp ce Alexandru Ciucu luptă în instanță pentru ca micuțele să petreacă o săptămână la el, alta la mama lor. Îmbrăcată foarte elegant, într-o bluză albă cu sacou bleu, cântăreața a apărut la tribunal alături de avocata ei.

Alina Sorescu, la proces: „Practic este apelul procesului de divorț, în care discuția noastră este pe marginea programului”

Pentru emisiunea „Xtra Night Show”, Alina Sorescu a făcut și declarații. „Nu îmi doream să fi ajuns aici. Sunt încrezătoare în decizia judecătorilor, în profesionalismul doamnei avocat și sper ca decizia să fie una în interesul fetițelor, ele primează, binele lor.

Practic este apelul procesului de divorț, în care discuția noastră este pe marginea programului. De Paște este în vigoare programul dat de ordonanța cu care funcționăm până în prezent, adică vacanța la jumătate”, a declarat Alina Sorescu, conform Spynews.

În schimb, Alexandru Ciucu a păstrat tăcerea. Și el a mers la judecătorie însoțit de avocat, însă el nu a dat declarații. La final, la ieșirea de la judecătorie, Alina Sorescu a declarat că procesul continuă, a fost stabilit un nou termen în acest caz, care se va judeca în luna septembrie a anului 2024.

În ciuda neînțelegerilor, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au ajuns totuși la o înțelegere privind programul de Paște al fetițelor. Micuțele vor merge la tatăl lor. „De Paște, fetițele vor fi la mine pentru că vacanța de Paște se împarte în două jumătăți. Anul acesta, în prima jumătate, fetele sunt la Alina și în a doua jumătate, fetele la mine, când este și Paștele.

O să facem tot felul de activități. O să le implic și în pregătirea Paștelui, nu doar la masa de Paște. Pentru că eu cred că asta creează până la urmă acest vibe, sentiment de Paște, să te simți în familie. Cred că masa de Paște e doar o încununare a ceea ce ai făcut în Săptămâna Mare, cel puțin”, a spus Alexandru Ciucu pentru VIVA.

„Noi vorbim prin prisma avocaților”

De-a lungul timpului, de când au deschis procesul de divorț, cei doi și-au adus unul altuia diferite acuzații. Alexandru Ciucu a declarat că nu poate lua legătura cu Alina Sorescu și s-a arătat nemulțumit că ar petrece prea puțin timp cu fetițele. Recent, Alina rupe tăcerea și demontează declarațiile făcute de Ciucu.

„Nu a fost din partea lui o încercare de a încheia lucrurile amiabil, deși noi întâlniri amiabile am avut și după introducerea acțiunii, dar nu s-au concluzionat. Noi vorbim prin prisma avocaților, așa cum merge procesul mai departe. Comunicăm ce ține de fetițe, nu e vorba că nu se poate comunica. Vorbim despre activitatea fetelor, de program, cum venim, cum le luăm, lucruri minime.”, a declarat Alina Sorescu, potrivit Spynews.

Artista a menționat că nu este adevărat că Alexandru Ciucu nu a putut vedea fetițele. „Este bulversant. Copiii au nevoie de stabilitate pentru a avea o creștere armonioasă, pentru a avea o continuitate a activităților. La Curtea de Apel, vara trecută am suspendat această decizie de o săptămână cu o săptămână pentru că s-au dovedit efectele care nu au fost benefice asupra fetițelor.

Programul despre care spune el acum că este foarte puțin este un program foarte des întâlnit în situațiile de genul ăsta. Este, de fapt, programul clasic. Două weekenduri pe lună, vacanțele la jumătate, iar copiii au vacanțe foarte dese acum. El are și două zile în timpul săptămânii, marțea și joia, atunci când nu are weekend. Fetițele sunt, totuși, fetițe, sunt micuțe. Carolina a împlinit 10 ani, Raisa are 7 ani și 10 luni”, a mai declarat Alina Sorescu.

