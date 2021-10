Pe Lidia Buble o cunoaște toată lumea, însă puțini știu cum arată mama acesteia. Artista provine dintr-o familie numeroasă, iar părinții săi locuiesc la Deva, în județul Hunedoara.

Mama cântăreței și tatăl acesteia au împreună 11 copii: Lorena, Diana, Elisei, Lidia, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin și Iosif. Lidia Buble a povestit mereu că a avut o copilărie frumoasă, chiar dacă au stat destul de înghesuiți într-un apartament cu patru camere din Deva.

S-a dedicat întotdeauna creșterii copiilor ei, astfel că mama Lidia Buble nu a lucrat niciodată, ci a stat să se ocupe de cei 11 copii.

„Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat, s-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie. De Crăciun şi de Paşte era ceva de vis. Ne costumam în Iosif şi Maria, în magi, ne aduceam cadouri, iar noi, fetele, făceam prăjituri cu mama”, povestea Lidia Buble în urmă cu ceva timp.

În anul 2018, concurenta de la „Asia Express” i-a făcut mamei sale cea mai frumoasă surpriză. Lidia Buble a lansat în urmă cu trei ani melodia „Sărut mâna, mamă” pe care i-a dedicat-o acesteia. Piesa are 9 milioane de vizualizări pe YouTube.

