Maria Constantin, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară din România, s-a trezit în centrul unui val de critici după ce a publicat imagini din vacanța sa din Jamaica. Artista s-a afișat nemachiată, dorind să le arate fanilor peisajele spectaculoase de care se bucură, însă postarea a stârnit reacții neașteptate în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Artista, care și-a consolidat cariera de-a lungul anilor și a rămas în atenția publicului încă din perioada relației cu regretatul Marcel Toader, se bucură acum de o vacanță binemeritată. Într-un clip postat pe rețelele de socializare, Maria Constantin le-a spus urmăritorilor: „Haideți să vă arăt un view frumos”, intenționând să împărtășească imagini din paradisul exotic în care se află.

Doar că secțiunea de comentarii a luat foc. Mulți internauți au criticat-o pentru faptul că a apărut fără machiaj, iar unele remarci au fost de-a dreptul acide. „A început transformarea în babuin”, a scris un utilizator TikTok. „Poți, te rog, să întorci camera și să ne arăți doar peisajul data viitoare?”, a comentat altcineva. „Maria, ai dormit pe sobă?”, se arată într-un alt mesaj. „Ai stricat frumusețe de peisaj”, a adăugat o altă persoană.

Cum a răspuns Maria Constantin celor care au criticat-o

Deși valul de hate ar fi putut să o afecteze, Maria Constantin a demonstrat că experiența în lumea mondenă și-a spus cuvântul. Obișnuită cu criticile, artista a ales să nu se ascundă și să nu șteargă comentariile, ci să răspundă într-o manieră ironică. Blondina a postat un nou clip pe TikTok, în care face lip sync pe un sunet devenit viral, oferind o replică subtilă celor care au judecat-o.

„Cu ce te ocupi? Acum… cu nimic. Și familia ce părere are? E părerea lor”, sunt replicile pe care Maria Constantin le-a oferit, pe TikTok.

Prin reacția sa, artista a arătat că preferă să trateze cu detașare comentariile răutăcioase și să se bucure de vacanța sa, fără să lase criticile să-i umbrească momentele de relaxare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE