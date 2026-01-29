Apariția controversată a artistului a stârnit un val de reacții, în rândul celor care îl urmăresc în mediul online. Cântărețul a decis că a venit momentul să se mai tundă singur.
„M-am mai tuns o tură! Știți momentul ăla când
„Parcă ești electrocutat. Mie nu-mi place. Părerea mea este să te duci la un hairstylist bun. El va ști ce trebuie să facă, cum ți-ar sta mai bine, bineînțeles consultându-se cu tine. Și eu am încercat, uneori să mă tund singură și n-am reușit decât să-mi ciopârțesc părul. Asta mai în tinerețe“, a scris o urmăritoare.
„Doamane ferește. Nu știu ce să zic. Părul este prea rar”, a fost părerea unui fan. „Este prea rar, nu îți stă bine, mergi la frizer să vadă ce mai poate face“, a fost un alt comentariu. „Ce ai făcut, ți-ai băgat degetele în priză?“, a mai scris cineva.
