Apariția controversată a artistului a stârnit un val de reacții, în rândul celor care îl urmăresc în mediul online. Cântărețul a decis că a venit momentul să se mai tundă singur.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„M-am mai tuns o tură! Știți momentul ăla când și te tunzi zero?! Ei… eu m-am tuns de vreo cinci ori zero… în viața asta. Dar acum… am simțit nevoia să scap de părul lung. Nu se așeza în niciun fel. Am încercat de toate. Și nimic. Și atunci… zic … hai să revin la setările din fabrică. M-am tuns tot singur. Și l-am smotocit un pic. I-aș zice … varianta… ELECTRIC“, a scris Mihai Trăistariu, pe Facebook.

„Parcă ești electrocutat. Mie nu-mi place. Părerea mea este să te duci la un hairstylist bun. El va ști ce trebuie să facă, cum ți-ar sta mai bine, bineînțeles consultându-se cu tine. Și eu am încercat, uneori să mă tund singură și n-am reușit decât să-mi ciopârțesc părul. Asta mai în tinerețe“, a scris o urmăritoare.

„Doamane ferește. Nu știu ce să zic. Părul este prea rar”, a fost părerea unui fan. „Este prea rar, nu îți stă bine, mergi la frizer să vadă ce mai poate face“, a fost un alt comentariu. „Ce ai făcut, ți-ai băgat degetele în priză?“, a mai scris cineva.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE