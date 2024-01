Nuți este cea care îi este alături vedetei de mai bine de două decenii, făcând acum parte din familie ca un membru foarte iubit și apreciat. În ultima perioadă, bona impresarei s-a schimbat total, schimbându-și lookul, care o prinde de minune.

Viața lui Nuți s-a schimbat după ce a pășit în casa impresarei într-un moment greu pentru Anamaria Prodan. Acum acestea sunt cele mai bune prietene.

Anamaria Prodan: Este umbra mea de 23 de ani. Toată lumea zice „bona”, dar ea nu mai e bonă. Ea acum e familia mea, merge peste tot cu mine. Fetele aveau un an și jumătate una și șapte luni alta când ea a venit lângă noi și nu a mai plecat. Copiii mei sunt copiii ei. Avea 23 de ani când a venit.

Nuți: Printr-o cunoștință comună ne-am cunoscut, mi-a zis: „Vrei să vii la Ana trei zile să o ajuți cu fetele?”.

Anamaria Prodan: Da, eu veneam din America și voiam să mă întorc în televiziune, pierdusem contactul cu realitatea de aici, cu lumea. Am venit cu fetele și trebuia să plec la televiziune și am sunat un prieten și i-am zis: „Te rog, îmi trebuie cineva să stea trei, patru zile cu copiii, până găsesc pe cineva”. Mi-a zis că are el pe cineva, o fată foarte cuminte, educată, de lângă Buzău.

Nuți: După trei zile mi-a zis: „Nu mai pleci, nu vrei să rămâi aici, la București?”. Și după mi s-a schimbat viața, am fost peste tot cu ei.

Anamaria Prodan: A crescut copiii ăștia extrem de frumos, cu frică de Dumnezeu și cu respect. Astăzi mă distrez foarte tare când îi văd cum se iau la harță, ea mică așa. E un respect incredibil, ca pentru o a doua mamă, eu am fost mai mult plecată.

Nuți: Cu siguranță o să fim bunici amândouă, împreună, a spus bona impresarei Anamaria Prodan, potrivit Wowbiz.

