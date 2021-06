Cum arată o zi din viața lui Cătălin Măruță. „Nu-mi dau seama cum trece timpul”

Acesta pune pe primul loc familia. Andrei și celor doi copii pe care îi au împreună caută să le ofere cât mai mult timp.

Dincolo de viața personală, Cătălin Măruță are un job full-time la Pro TV, prezintă de ani buni emisiunea „La Măruță”. Acum are și podcast, „Acasă la Măruță”, așa că are programul și mai încărcat. A povestit acum cum arată o zi din viața lui.

„Ziua mea începe întotdeauna devreme. Încep cu grădiniță și școală, adică îi duc pe copii și, pe drum, mai stăm de vorbă, ascultăm muzică. Urmează diverse alte întâlniri și pregătirea pentru emisiunea live. După aceea mă ocup de podcast: mă uit pe montaje, adică episoadele aproape gata de a fi publicate, mă gândesc la următorii mei invitați, dau telefoane și stabilesc date pentru înregistrări. De obicei, înregistrez seara.”, a spus el pentru unica.ro.

În cursul săptămânii îi este mai greu să petreacă mai mult timp în familie, însă weekendul îl dedică celor dragi.

„Seara, dacă am o zi mai ușoară, îi prind și pe copii treji, luăm cina împreună, ne jucăm. Dacă ajung târziu, o prind doar pe Andra și stăm împreună. Nu îmi dau seama cum trece timpul!”, a mai povestit prezentatorul pentru aceeași sursă.

