Roxana Vancea și-a dat pansamentul jos și le-a arătat tuturor noul nas. Bruneta este încântată de schimbare și a împărtășit bucuria cu admiratorii de pe contul de socializare. „Misiune îndeplinită!”, a scris vedeta pe Facebook.

Intervenția suferită de vedetă a durat o oră și 40 de minute. „Gata. Am facut-o si pe asta. Dupa ce mi-am pus aparat dentar, dintii mei s-au dus in spate (cum era normal) si nasul mi se vedea mai mare. Asa ca, decat sa fiu complexata ca am nasul mareeee… mai bine l-am retusat un pic! ”, a scris pe Facebook Roxana Vancea, la scurt timp după operație.

Citește și

Afacerea marijuana! Omul care i-a băgat în Ministerul Sănătății pe afaceriștii din Israel: „Au un buget nelimitat. Venim cu toată expertiza, tot, tot, tot”

Citește mai multe despre Roxana Vancea, nas de botez și operatie pe Libertatea.