Cum arată și cu ce se ocupă Kitty Cepraga la aproape 20 de ani de când s-a stabilit în Italia

Kitty Cepraga a părăsit România în urmă cu aproximativ 20 de ani și a rămas de-a lungul timpului o persoană extrem de discretă. Actrița s-a căsătorit în 2011 cu James Goodwin și au împreună o fetiță, pe Aurora May.

De o perioadă, aceasta este în România, dar se va întoarce curând în Italia. De când a plecat din țara natală s-a dedicat lumii filmului. Până la momentul acesta, vedeta a realizat două scurtmetraje.

Curând va reveni în Italia, apare într-un nou film.

„Îmi e dor să joc… în 10 zile o să fiu din nou pe set, în Roma. După un an și trei luni”, a scris aceasta pe Facebook.

În urmă cu câteva săptămâni, aceasta a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, unde a făcut dezvăluiri despre viața ei profesională.

„Sunt ocupată în campanii umanitare în Italia care luptă împotriva rasismului. Sunt fericită să fiu producător și în muzică, nu numai în scurtmetrajele mele.”, a declarat actrița.

Anul trecut, în pandemie, Kitty Cepraga era în România. Se gândea chiar să revină definitiv în țară.

„Este prima dată în viaţa mea, de când am devenit mamă, când iau în calcul o astfel de posibilitate. Dar nu e simplu, pentru că asta mică s-a născut la Roma, limba ei principală e italiana, la grădiniţă vorbeşte în italiană şi engleză, cu tatăl ei vorbeşte în italiană şi franceză.

Româna am neglijat-o, dar nu din snobism, ci pur şi simplu pentru că am considerat că era prea multă informaţie pentru ea. Totuşi, în ultimele patru luni de când suntem în România, a învăţat şi româna. Eu aveam o fobie legată de întoarcerea în România, de teamă că nu ştiam ce să fac cu şcoala copilului, dar iată că acum am depăşit această frică. Dacă găsesc aici o şcoală în care să se simtă ea bine şi înţeleasă, totul e OK.”, a spus aceasta pentru okmagazine.ro anul trecut.

