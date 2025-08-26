Festivalul Mamaia 2025 s-a încheiat, dar ecourile evenimentului desfășurat în Piațeta Perla continuă să impresioneze publicul. Cea mai recentă ediție a celebrului festival de muzică ușoară românească a fost nu doar o sărbătoare a vocilor de aur, ci și o veritabilă defilare de modă, în care divele de altădată și artistele generației noi au etalat ținute spectaculoase.

„La garda veche, am apreciat mereu respectul pe care ele îl acordă, în momentul în care apar pe scenă, publicului, respectul pentru ținutele de spectacol. Cu siguranță, artistele din garda veche sunt cel mai bine îmbrăcate. Ele sunt un exemplu pentru noua generație”, a concluzionat designerul Florin Burescu, la finalul festivalului.

Marina Voica merge pe tocuri la 88 de ani

Designerul Florin Burescu, invitat să analizeze aparițiile scenice, a declarat pentru Click! că „garda veche” rămâne un reper de eleganță și rafinament. Marina Voica, aflată la aproape 89 de ani, a uimit din nou cu o ținută alb-negru impecabilă, completată de o pălărie șic și pantofi cu toc, demonstrând că vârsta este doar un număr. Nici ținuta casual de la repetiții, compusă integral din denim, nu a trecut neobservată.

„Marina Voica este, fără discuții, preferata mea! Nu doar că merge pe tocuri la 88 de ani, dar are acea nonșalanță, acel stil avangardist. Mi-a plăcut foarte mult! Ea este topul topurilor! Are energie pe scenă, susține foarte mult tinerii! Bravo ei!”, a spus Burescu.

Corina Chiriac a impresionat printr-un deux-pieces cu imprimeu văratic, iar Monica Anghel a fost considerată o adevărată apariție-senzație, într-o rochie neagră, lucioasă, cu umeri supradimensionați. „Monica Anghel a slăbit și arată într-un mare fel. A ales varianta asta de rochie cu umerii supradimensionați care o avantajează foarte mult pentru că echilibrează silueta și îi dă forma aceea de clepsidră. O apariție senzațională!”, a mai spus Burescu.

Dida Drăgan, în șosete pe scenă

Dida Drăgan și-a păstrat stilul masculin inconfundabil, alegând un costum negru elegant pentru scenă, iar Sanda Ladoși a strălucit într-o rochie albastră vaporoasă, alături de Fuego. Simona Florescu a fost, de asemenea, lăudată pentru alegerea vestimentară inspirată.

„Dida și-a păstrat stilul care a consacrat-o. Ea tot timpul a fost pe zona aceasta masculină. Pe scenă, a arătat foarte bine. La repetiții, nu-mi place că umblă fără încălțări, dar nu asta ar fi o problemă. Îmi place tot ce prezintă în fața publicului din punct de vedere stilistic, o caracterizează. Se combină perfect stilul vestimentar cu make-up-ul, cu tunsoarea”, a spus designerul.

Delia și Lidia Buble au strălucit la Festivalul Mamaia 2025

Reprezentantele generației tinere, precum Delia și Lidia Buble, au adus un suflu modern și nonconformist festivalului, impresionând cu outfituri actuale, în tendințe.

„Lidia Buble e superbă! A fost mai mult ca perfectă! Totul impecabil, un star internațional clar ar fi invidioasă pe ea. În momentul în care vrei să ai o apariție memorabilă într-un festival de asemenea notorietate, trebuie să ai grijă la aspectul fizic. Categoric, dacă vorbim de garda nouă, ea este numărul unu! (…) Poate vă surprinde, dar îmi place foarte mult și Delia. Îmi place că a dat dovadă de decență. Cred că a ales să fie ușor către o combinație de adolescent și artist comod. Aș fi văzut-o mult mai interesantă, mai extravagantă, efervescentă pentru că are cu ce. Are niște ținute de scenă senzaționale”, este de părere Florin Burescu.

Anca Țurcașiu a prezentat festivalul

Prezentatoarea festivalului, Anca Țurcașiu, a schimbat mai multe ținute spectaculoase, însă rochia galben-auriu cu franjuri a fost considerată de designer „piesă de rezistență”. „Anca Țurcașiu arată foarte bine orice ar pune pe ea. Are un corp frumos, are o grație, o feminitate”, a adăugat acesta.

Festivalul Mamaia 2025 a reunit eleganța clasică a divelor consacrate cu creativitatea generației noi, transformând evenimentul într-un adevărat podium de modă și rafinament, în care stilul rămâne, fără îndoială, o artă.

