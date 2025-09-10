Cum au fost convinși Gabi Tamaș și Dan Alexa să meargă la Asia Express 2025: „Am refuzat de două ori oferta”

Cei doi foști fotbaliști au fost convinși cu greu să participe în emisiunea de la Antena 1, însă până la urmă au semnat contractul și au plecat pe tărâmul asiatic.

Libertatea a stat de vorbă cu Gabi Tamaș și cu Dan Alexa pentru a afla cum de au ales să participe la Asia Express 2025, iar răspunsul lor a fost unul surprinzător. Din câte se pare, Dan Alexa a refuzat de două ori oferta de la Antena 1, însă până la urmă a acceptat, pentru că și-a dorit să facă echipă cu Gabi Tamaș.

„Am refuzat de două ori oferta pentru acest sezon. Apoi am acceptat în primul rând datorită partenerului, Gabi Tamaș, pentru că eu nu aș fi mers cu altcineva. Îl știam foarte bine. Apoi copiii mei, pentru că n-au crezut nicio secundă că pot să fac față la «Asia Express». Eu neștiind ce înseamnă «Asia Express», nu mă uitasem niciodată. Chiar fiica mea a început să râdă: «Tată, n-ai ce să cauți acolo, că te faci de râs»! Și ăla a fost un moment în care am zis: «Bă, ia să văd dacă pot să mă descurc»! Și așa am acceptat”, a spus Dan Alexa în exclusivitate pentru Libertatea.

Gabi Tamaș a precizat că nu a mers la Asia Express 2025 pentru bani, ci a dorit să vadă dacă poate să facă față într-o competiție unică.

„Cei de la Antenă. Nu banii, nu a fost niciodată pentru bani. Am zis să încerc și eu, să vedem dacă m-aș descurca într-o competiție ca asta, adică altfel de competiție decât fotbalul. Una a vieții, până la urmă. A fost o experiență care nu cred că o voi mai trăi.

Eu și Dan Alexa ne-am ales reciproc, credeți-mă. Știam ce fel de om este și îmi trebuia unul, cum cred că și lui îi trebuia unul, care să înțeleagă. Că ăsta este cel mai important lucru într-o pereche, mai ales la «Asia Express», pentru că dacă nu te înțelegi foarte bine cu coechipierul, poți să ai stres mai mare, nervi, te cerți… Am avut și noi câteva, dar le-am gestionat foarte bine”, a afirmat Gabi Tamaș în exclusivitate pentru Libertatea.

