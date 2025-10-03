Andreea Bălan și George Burcea au demonstrat că, deși drumurile lor s-au separat în urmă cu mai bine de cinci ani, pot forma în continuare un tablou de familie de pus în ramă. Cei doi foști soți au fost surprinși recent în zona de Nord a Capitalei, alături de cele două fetițe, iar atmosfera a fost una relaxată, semn că relațiile dintre ei s-au îmbunătățit considerabil, potrivit CANCAN.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Întâlnirea a început cu zâmbete și chiar cu o „bătaie de palmă” amicală între Andreea și George. Ulterior, familia a intrat într-un cabinet notarial, unde nu au stat mult timp. La despărțire, imaginea a fost aceeași: părinți relaxați și fetițe extrem de fericite. Actorul s-a arătat protector, purtând ghiozdanul și hanoracul uneia dintre micuțe, în timp ce Andreea Bălan a impresionat prin apariția ei sexy, într-o rochie scurtă de blugi.

De altfel, cei doi par să-și fi găsit echilibrul și pe plan personal. George Burcea este relaxat după despărțirea de Viviana Sposub, iar Andreea Bălan trăiește o poveste de dragoste împlinită alături de sportivul Victor Cornea. Totuși, ambii părinți își fac timp pentru a fi prezenți în viața fiicelor lor și pentru a le oferi momente de neuitat.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

George Burcea și-a sărbătorit mama alături de fiicele sale

Surpriza a venit la finalul întâlnirii: fetele nu au plecat acasă cu mama lor, ci cu tatăl și bunica paternă. Actorul le-a dus la un restaurant, unde familia a sărbătorit ziua de naștere a mamei lui George Burcea. Momentul a fost încărcat de emoție, mai ales atunci când i s-a cântat „La mulți ani” și a primit un buchet de trandafiri chiar de la fiul său.

Astfel, întâlnirea dintre Andreea Bălan, George Burcea și cele două fetițe s-a transformat într-un moment de familie autentic, semn că foștii soți au reușit să lase deoparte neînțelegerile și să pună pe primul loc fericirea copiilor lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE