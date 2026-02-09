Cum au fost surprinși Lewis Hamilton și Kim Kardashian la Super Bowl 2026. S-a zvonit că formează cel mai nou cuplu

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună într-un separeu VIP la Super Bowl, stârnind noi speculații despre o posibilă relație. Fondatoarea SKIMS, în vârstă de 45 de ani, și starul de Formula 1, 41 de ani, au fost văzuți stând alături în Levis Stadium din Santa Clara, California, pe 8 februarie.

Conform unei surse pentru PEOPLE, cei doi, care sunt prieteni de mai mulți ani, au fost văzuți și săptămâna trecută sosind împreună la un hotel din Paris. „A fost o întâlnire romantică”, a declarat sursa, precizând că perechea a zburat până la Paris cu un jet privat din Marea Britanie.

De la divorțul de Kanye West în 2022, Kim Kardashian a avut o relație publică cu Pete Davidson și o presupusă poveste de dragoste cu jucătorul NFL Odell Beckham jr. Recent, vedeta TV a mărturisit pe podcastul Khloé in Wonder Land că nu a mai avut relații în ultimul an, alegând să se concentreze pe cei patru copii ai săi.

„Simt că copiii mei au nevoie de mine. Este foarte greu să îi pun la culcare în fiecare seară. Îi trezesc, îi duc la școală, îi pregătesc. Dorm în patul meu. Nu am avut timp – și sunt ok cu asta”, a explicat ea.

Cu toate acestea, Kim a dezvăluit ce caută la un posibil partener: „Valori morale și principii bune, o persoană calmă, de încredere. Care își asumă responsabilitatea. Cred că asta e cel mai important pentru mine”.

Lewis Hamilton a avut relații cunoscute în trecut cu Nicole Scherzinger (2007-2015) și a fost asociat cu vedete precum Rihanna, Kendall Jenner, Gigi Hadid sau Shakira. Apariția lor la Super Bowl și escapada de la Paris au reaprins astfel speculațiile despre o nouă poveste de dragoste între două dintre cele mai mediatizate vedete internaționale.

